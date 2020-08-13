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64,5% и 14,9%. Во всех областных комиссиях подвели итоги выборов. Но данные опубликовали только по Минску

13.08.2020 12:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске и во всех областях уже подвели итоги выборов. На заседаниях комиссий, которые проходили 11 и 12 августа, были приняты решения «Об установлении результатов голосования по выборам Президента Республики Беларусь». Но итоговые данные опубликовал только сайт Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно документу, за Александра Лукашенко свои голоса отдали 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую 14,9%. Активнее всего за действующего президента голосовали в Ленинском и Фрунзенском районах, за Светлану Тихановскую — в Заводском районе.


Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

Решение Минская городская комиссия передала в ЦИК.

Подобные заседания прошли во всех регионах страны 11 и 12 августа, однако решения областные комиссии пока не публикуют.

Напомним, согласно последним официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов белорусских избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно документу, за Александра Лукашенко свои голоса отдали 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую 14,9%. Активнее всего за действующего президента голосовали...
 
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