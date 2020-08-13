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64,5% и 14,9%. Во всех областных комиссиях подвели итоги выборов. Но данные опубликовали только по Минску
13.08.2020 12:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске и во всех областях уже подвели итоги выборов. На заседаниях комиссий, которые проходили 11 и 12 августа, были приняты решения «Об установлении результатов голосования по выборам Президента Республики Беларусь». Но итоговые данные опубликовал только
Согласно документу, за Александра Лукашенко свои голоса отдали 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую 14,9%. Активнее всего за действующего президента голосовали в Ленинском и Фрунзенском районах, за Светлану Тихановскую — в Заводском районе.
Решение Минская городская комиссия передала в ЦИК.
Подобные заседания прошли во всех регионах страны 11 и 12 августа, однако решения областные комиссии пока не публикуют.
Напомним, согласно
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64,5% и 14,9%. Во всех областных комиссиях подвели итоги выборов. Но данные опубликовали только по Минску
Согласно документу, за Александра Лукашенко свои голоса отдали 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую 14,9%. Активнее всего за действующего президента голосовали...
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