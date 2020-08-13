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Ввод АЭС и развитие нефтехимического комплекса обсуждают во Дворце Независимости
13.08.2020 12:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМодернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции - это только часть вопросов, которые сегодня обсудили во Дворце Независимости.
Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимииЭто стратегические отрасли нашей экономики. Они во многом формируют ВВП страны. Важно обеспечить устойчивую работу предприятий этой сферы. Нынешний год выдался непростым. Ситуацию обостряет нефтяной налоговый маневр в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой. В этих условиях наша страна ищет новые транзитные коридоры, расширяет пул поставщиков углеводородов - закупает сырье из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии. Впервые в истории белорусские заводы приступают к переработке американской нефти. Такие закупки должны быть стабильными, акцентирует Александр Лукашенко. Особое внимание Президента к самому крупному инвестпроекту в истории - возведению атомной станции. Первую электроэнергию здесь получат уже осенью.
Это позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %, а с ней повысить доходность и конкурентоспособность ключевой отрасли экономики. Президент обещает лично увидеть новую продукцию. Подробности совещания в наших следующих выпусках.
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