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Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии



На белорусских НПЗ - в Новополоцке и Мозыре - реализуются самые масштабные инвестиционные программы



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ввод АЭС и развитие нефтехимического комплекса обсуждают во Дворце Независимости Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции - это только часть вопросов, которые сегодня обсудили во Дворце...

Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции - это только часть вопросов, которые сегодня обсудили во Дворце Независимости.Это стратегические отрасли нашей экономики. Они во многом формируют ВВП страны. Важно обеспечить устойчивую работу предприятий этой сферы. Нынешний год выдался непростым. Ситуацию обостряет нефтяной налоговый маневр в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой. В этих условиях наша страна ищет новые транзитные коридоры, расширяет пул поставщиков углеводородов - закупает сырье из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии. Впервые в истории белорусские заводы приступают к переработке американской нефти. Такие закупки должны быть стабильными, акцентирует Александр Лукашенко. Особое внимание Президента к самому крупному инвестпроекту в истории - возведению атомной станции. Первую электроэнергию здесь получат уже осенью.Это позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %, а с ней повысить доходность и конкурентоспособность ключевой отрасли экономики. Президент обещает лично увидеть новую продукцию. Подробности совещания в наших следующих выпусках.