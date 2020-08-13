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НПЗ Беларуси в 2020 году переработают не менее 16 тонн нефти

13.08.2020 13:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы за 2020 год планируют переработать не менее 16-16,5 миллиона тонн нефти. Об этом заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Совещание у президента по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса проходит в Минске в четверг.

"Во втором полугодии мы переработаем на три миллиона тонн нефти больше, чем в первом", – сказал Андрей Рыбаков.

Суммарно, уточнил он, за текущий год белорусские НПЗ планируют переработать не менее 16-16,5 миллиона тонн "черного золота".

По его словам, сейчас у нефтеперерабатывающих заводов стабильная загрузка, планы по поставкам расписаны до конца года.

"При этом мы продолжаем на системной и постоянной основе работу по альтернативной нефти", – отметил Рыбаков и напомнил, что сегодня в Беларусь по железной дороге доставят первую партию американской нефти нового сорта. На "Нафтане" будут изучены ее преимущества и недостатки.

Коснувшись обсуждения планов по поставкам нефти в 2021 году, председатель концерна сообщил, что переговоры с российскими и иными поставщиками уже идет.

"Это ежедневная плодотворная коммерческая работа. Никаких форс-мажорных и иных обстоятельств здесь нет. Внутренний рынок обеспечивался и будет обеспечен в полном объеме. При этом у нас топливо самого высокого качества", – заявил Рыбаков.

Комментируя по просьбе журналистов заявление госсекретаря США Майкла Помпео о возможной приостановке поставок нефти в Беларусь, глава концерна отметил, что в стране рассчитывают на долгосрочное сотрудничество со всеми мировыми поставщиками нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам председателя концерна "Белнефтехим", во втором полугодии планируется переработать на три миллиона тонн нефти больше, чем в первом.
 
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