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Послы стран ЕС возложили цветы на Пушкинской, к месту где погиб участник протестов

13.08.2020 15:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Послы стран ЕС, представители посольства США и других стран в четверг, в 15 часов, возложили цветы на Пушкинской, к стихийному мемориалу на месте, где погиб участник протестов, не прекращающихся с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы.


Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Люди встретили послов аплодисментами и криками «спасибо!» и «дзякуй».

— Мы, послы стран Евросоюза, и я как руководитель представительства Евросоюза скорбим из-за смертей, которые уже имели место в Беларуси. Мы пришли сюда для того. чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которые мы наблюдаем в разных городах вашей страны. Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест. Мы призываем к освобождению всех, кто был незаконно задержан. Завтра состоится заседание Совета стран европейского союза. Министрами иностранных дел ЕС будут приняты решения в отношении Беларуси, — заявил глава представительства Евросоюза в Беларуси  Дирк Шубель.

Послы также опубликовали открытое письмо. Послы поблагодарили всех тех независимых наблюдателей, с которыми мы встречались во время работы на президентских выборах, в основном за пределами избирательных участков.

«Аплодируем тем руководителям избирательных участков, которые обеспечили справедливый подсчет голосов, всем тем гражданам и избирателям, которые демонстрируют свое стремление к свободным и справедливым выборам».

Послы констатировали, что на некоторых из тех немногих избирательных участков, где они присутствовали, стали свидетелями:

— отсутствия прозрачности процесса с ограниченным доступом, предоставленным им как наблюдателям на избирательных участках;

— многочисленных нарушений и серьезных проблем, которые вызвали подозрения в серьезной фальсификации результатов выборов.

«Мы заявляем, что:

— мы официально аккредитованы Центральной избирательной комиссией Беларуси в качестве международных наблюдателей;

— наша деятельность была направлена ​​на сбор базовой информации и формирование общего представления о проведении выборов;

— в отсутствие миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ / БДИПЧ наши выводы и наблюдения были по своей природе крайне ограниченными и лишь частичными, и поэтому их недостаточно для формулирования общей оценки качества избирательного процесса».

 
 
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Послы стран ЕС, представители посольства США и других стран в четверг в 15 часов возложили цветы на Пушкинской, к стихийному мемориалу на месте, где погиб участник...
 
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