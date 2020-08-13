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Вторая партия американской нефти начала поступать на новополоцкий "Нафтан"

13.08.2020 15:49 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Накануне сюда прибыл первый состав с сырьем из Клайпеды.

Полностью все 76 тысяч тонн  должны быть доставлены на предприятие в течение августа. В НПЗ отметили, что сырье представляет собой смесь различных сортов.

 
 
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Накануне сюда прибыл первый состав с сырьем из Клайпеды. Полностью все 76 тысяч тонн  должны быть доставлены на предприятие в течение августа. В НПЗ отметили, что...
 
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