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Актуальные вопросы энергетики и нефтехимии

Мирный атом

Стимулы для роста электропотребления

Модернизация белорусских НПЗ

Белорусские НПЗ работают в штатном режиме

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Во Дворце Независимости обсудили актуальные вопросы Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Это только часть вопросов, которые сегодня обсудили во Дворце...

Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Это только часть вопросов, которые сегодня обсудили во Дворце Независимости.Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии. Это стратегические отрасли нашей экономики. Они во многом формируют ВВП страны. Важно обеспечить устойчивую работу предприятий этой сферы. Нынешний год выдался непростым. Ситуацию обостряет нефтяной налоговый маневр в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой.В этих условиях наша страна ищет новые транзитные коридоры, расширяет пул поставщиков углеводородов - закупает сырье из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии. Впервые в истории белорусские заводы приступают к переработке американской нефти. Альтернативные закупки должны быть стабильными, акцентирует наш Президент.Особое внимание Президента к самому крупному инвестиционному проекту в истории. Атомная станция в высокой степени готовности. Начата загрузка топлива в ядерный реактор. Первую электроэнергию здесь получат уже осенью. Ввод станции в эксплуатацию закроет около трети внутренней потребности страны в электроэнергии. А это новые возможности не только для энергетиков, но и ученых, промышленников, стимул для ускоренного развития электротранспорта. Сегодня главное – грамотно встроить БелАЭС в существующую энергетическую систему страны.Как отметил профильный министр, активно ведется работа по увеличению электропотребления в стране. В разработке система стимулирующих тарифов. Они будут напрямую зависеть от объемов потребления. Больше киловатт - ниже тарифы. Конкретные механизмы расчетов появятся к концу года.На белорусских НПЗ - в Новополоцке и Мозыре - реализуются самые масштабные инвестиционные программы. Это позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %. А с ней повысить доходность и конкурентоспособность ключевой отрасли экономики. Президент обещает лично увидеть новую продукцию.Сегодня заводы-переработчики сырьем загружены. Поставки расписаны до конца года. По его итогам планируется переработать не менее 16 с половиной миллионов тонн нефти. Это даже чуть больше, чем в прошлом году. В Белнефтехиме отметили, что продолжат системную работу по поставкам альтернативной нефти. Их доля в общем объеме приближается к 10 %.