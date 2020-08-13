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В Минской области скоро завершат жатву

13.08.2020 16:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Массовая уборка зерна продолжается в Минской области. В большинстве районов работа подходит к завершению.  Так, в северном Крупском районе скоро подведут итоги жатвы.  В хозяйстве "Кленовичи" осталось убрать менее  20 % площадей. Это наиболее оперативная работа во всем районе. В хозяйстве делают акцент на выращивании пшеницы, в этом году на поля высадили и рожь.

Илья Змачинский, директор сельхозпредприятия: "В этом году урожайность по сравнению с прошлым годом выше на 6 %. Помогла погода и слаженная работа всех звеньев".

Тем временем  общий вес белорусского каравая продолжает расти. На счету аграриев Минской области  свыше полутора миллионов тонн зерна.

 
 
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Массовая уборка зерна продолжается в Минской области. В большинстве районов работа подходит к завершению.  Так, в северном Крупском районе скоро подведут итоги...
 
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