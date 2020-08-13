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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области скоро завершат жатву Массовая уборка зерна продолжается в Минской области. В большинстве районов работа подходит к завершению. Так, в северном Крупском районе скоро подведут итоги...

Массовая уборка зерна продолжается в Минской области. В большинстве районов работа подходит к завершению. Так, в северном Крупском районе скоро подведут итоги жатвы. В хозяйстве "Кленовичи" осталось убрать менее 20 % площадей. Это наиболее оперативная работа во всем районе. В хозяйстве делают акцент на выращивании пшеницы, в этом году на поля высадили и рожь.Тем временем общий вес белорусского каравая продолжает расти. На счету аграриев Минской области свыше полутора миллионов тонн зерна.