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В Минской области скоро завершат жатву
13.08.2020 16:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМассовая уборка зерна продолжается в Минской области. В большинстве районов работа подходит к завершению. Так, в северном Крупском районе скоро подведут итоги жатвы. В хозяйстве "Кленовичи" осталось убрать менее 20 % площадей. Это наиболее оперативная работа во всем районе. В хозяйстве делают акцент на выращивании пшеницы, в этом году на поля высадили и рожь.
Илья Змачинский, директор сельхозпредприятия: "В этом году урожайность по сравнению с прошлым годом выше на 6 %. Помогла погода и слаженная работа всех звеньев".
Тем временем общий вес белорусского каравая продолжает расти. На счету аграриев Минской области свыше полутора миллионов тонн зерна.
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Массовая уборка зерна продолжается в Минской области. В большинстве районов работа подходит к завершению. Так, в северном Крупском районе скоро подведут итоги...
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