Выборы прошли - что дальше? Когда объявляют победившего кандидата и сколько хранятся бюллетени

Источник материала: Tut.by

9 августа в 20 часов избирательные участки закрылись, комиссии посчитали неиспользованные бюллетени, вскрыли ящики для голосования, посчитали голоса и бюллетени, подвели итоги голосования. По предварительным данным в прошлое воскресенье 5 миллионов 798 тысяч человек отдали свой голос за одного из пяти кандидатов или выступили против всех. Объясняем, что происходит дальше с голосами в бюллетенях и когда должна состояться инаугурация президента.

Когда будут известны окончательные итоги выборов? В понедельник Лидия Ермошина сообщила предварительные итоги выборов. Из них следует, что Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, Светлана Тихановская — 10,09%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех высказались 4,6% принявших участие в голосовании. Всего голосовало почти 5,8 млн человек. Окончательные итоги выборов президента объявляются после того, как в Центральной комиссии состоится итоговое заседание по выборам. Как правило, это происходит в десятидневный срок после окончания выборов.

А инаугурация будет скоро? Избранный народом президент вступает в должность после принесения присяги на верность стране и народу. «Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности», — такой текст присяги приведен в Законе о президенте. Инаугурация проходит не позднее чем через два месяца после избрания президента.

Как сводят итоги выборов по участкам? После подсчета голосов и установления результатов голосования на участке бюллетени вместе с составленным протоколом передаются в городские и районные комиссии. Там сводятся данные по району, городскому району или городу и подписывается еще один протокол, который в течение трех дней после завершения голосования передается уже в областную или Минскую городскую комиссию. Процесс повторяется — сводятся данные по области и Минску и новый протокол в четырехдневный срок после голосования отправляется в Центральную комиссию. Параллельно итоговые результаты получают организации, образовавшие участковые, районные, областные комиссии. Кстати, особые мнения членов комиссии, а также заявления о каких-либо нарушениях, полученные комиссиями, передаются по цепочке вместе с протоколами. Центральная комиссия не позднее чем через 10 дней после окончания голосования подводит итоги по стране — сколько людей голосовало, как распределились голоса между кандидатами, число неиспользованных, недействительных и испорченных бюллетеней.

Когда выборы считаются состоявшимися? Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие больше половины избирателей. Если один из кандидатов получил больше половины голосов людей, принявших участие в голосовании, он считается новоизбранным президентом. Если же ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, то в течение двух недель проводится второй тур с участием двух кандидатов, получивших больше всего голосов избирателей.

Что стало с неиспользованными бюллетенями? По закону неиспользованные бюллетени комиссии подсчитывают, погашают, складывают в специальные пакеты и опечатывают. На пакетах комиссии ставят номер участка и указывают количество находящихся внутри бюллетеней, председатель и секретарь комиссии должны поставить на пакетах свои подписи в присутствии всех остальных ее членов. Делается все это обязательно до того, как члены комиссии вскроют ящики с остальными бюллетенями.

Что будет с заполненными бюллетенями? Бюллетени по выборам президента хранятся в исполнительных комитетах, местных администрациях в течение шести месяцев после проведения выборов, следует из Избирательного кодекса. Через полгода бюллетени утилизируются. Протоколы заседаний участковых комиссий, а также документы к ним хранятся в органах, которые образовывали эти комиссии, на протяжении 5 лет. Районные и городские комиссии передают протоколы в исполкомы и местные администрации, где тоже хранятся 5 лет. С областных и Минской городской комиссий протоколы также уходят в областные и Минскую городскую комиссии, где остаются на протяжении 10 лет. По истечении срока хранения все протоколы передаются на хранение в государственные архивы.

Некоторые избиратели подают заявления в милицию и районные комиссии, чтобы провели проверку. Они обжалуют результаты? Обжаловать результаты выборов в целом по стране либо по отдельным участкам могут только кандидаты, для этого в течение трех дней после проведения выборов они направляют соответствующее обращение в Центральную комиссию, объясняет координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. Избиратели могут писать обращения в вышестоящие комиссии по выборам и в госорганы для проведения проверки в случае обнаружения нарушений или при подозрении их наличия. А также написать заявление в правоохранительные органы.

В каких случаях могут пересчитать голоса? Центральная комиссия в случае выявления несоответствий или ошибок в протоколах нижестоящих комиссий может принять решение о повторном подсчете голосов. Такую же просьбу может выразить кандидат в президенты, подав в ЦИК соответствующее заявление не позднее чем на третий день прошедших выборов. Пересчет голосов возможен также в рамках уголовного дела, добавляет Владимир Лабкович.

Когда выборы признаются недействительными? Недействительными могут быть признаны выборы как на отдельном участке, в конкретном городе или районе, так и по стране в целом, если в ходе выборов или при подсчете голосов были допущены нарушения Избирательного кодекса, повлиявшие на итоги выборов. Как следует из названного кодекса, жалобу о таких нарушениях может подать кандидат в президенты в трехдневный срок после выборов. Решение о признании выборов недействительными принимает Центральная комиссия. Кандидаты могут обжаловать это решение в Верховном суде.