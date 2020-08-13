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Захарова: Попытки найти так называемый русский след в организации беспорядков в Беларуси безосновательны

13.08.2020 16:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России внимательно следят за событиями в Беларуси и обеспокоены «инцидентами, связанными с нарушение общественного порядка на улицах городов», заявила на брифинге 13 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.


Фото: МИД России

— На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах. Со своей стороны призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия, подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси, рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло, — заявила представитель российского ведомства.

Захарова затронула тему задержаний в Беларуси российских граждан, в том чиcле Минске задержали несколько российских журналистов. Пострадал корреспондент «Медузы»">журналистов. По ее словам, значительную в урегулировании этих вопросов сыграли посольство России в Минске и посол Дмитрий Мезенцев.

— На данный момент большинство российских журналистов уже отпущены. Мы благодарны белорусским коллегам за оперативный отклик на соответствующие запросы посольства России. Работа по защите прав российских граждан будет продолжена, — заверила Захарова.

Российская сторона ожидает, что взаимодействие по линии Следственных комитетов, Генпрокуратур и других ведомств поможет «в кратчайшие сроки разобраться с задержанием в республике и 33 граждан России».

— Важно отметить, что попытки найти так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны. Те самые следы ведут в другом направлении. Соответствующие факты на сей чет переданы белорусской стороне и имеются в публичном доступе, — отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа.

— Уверена, что попытки внести между нами разлад обречены на провал, — сказала она.

 
Теги: Минск
 
 
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В России внимательно следят за событиями в Беларуси и обеспокоены «инцидентами, связанными с нарушение общественного порядка на улицах городов», заявила на...
 
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