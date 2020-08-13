Правозащитники обратились к главе МВД с требованием прекратить бесчеловечное обращение с задержанными

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники выступили с обращением к министру внутренних дел Беларуси Юрию Караеву — они требуют улучшить условия содержания людей, находящихся под стражей после протестных акций 9 августа и последующих дней, прекратить жестокое обращение с ними, а также расследовать все случаи избиения и пыток задержанных. Текст документа размещен на портале правозащитной организации «Правовая инициатива».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обращении, которое подписали представители 12 правозащитных организаций, среди которых «Весна», «Правовая инициатива», Белорусский Хельсинский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, говорится о свидетельствах людей, задержанных за последние дни и освобожденных из-под стражи накануне, которые рассказали о жестоких условиях содержания в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина: переполненных камерах, отсутствии еды, избиениях. Также упоминается Гомеле скончался 25-летний парень, которого задержали на улице">гибель задержанного парня в Гомеле.

— Мы отмечаем, что данные действия являются жестоким обращением и пытками, которые недопустимы и должны быть прекращены, — сказано в обращении.

Правозащитники ссылаются на статью 25 Конституции Беларуси, где указано, что никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению, а также аналогичную статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах.

— Хотим напомнить, что право на свободу от пыток и жестокого обращения в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Республики Беларусь является абсолютным, и, в отличие от других прав человека, не подлежит никаким ограничениям, даже в военное время.

Правозащитники требуют об министра внутренних дел прекратить пытки и жестокое обращение с задержанными, освободить людей из-за невозможности обеспечить им нормальные условия содержания, а также расследовать все случаи применения пыток или жестокого обращения со стороны силовиков и сотрудников мест временного содержания задержанных.