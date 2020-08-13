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В Китай готовят вторую партию мороженого

13.08.2020 16:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Израиль и Иордания - экспорт хлебобулочной продукции в этом году увеличился. Только хлеба методом шоковой заморозки столичные хлебозаводы за границу отправляют более 200 тон в месяц. Чтобы свежая выпечка - хлеб, торты и кондитерские изделия - к зарубежным покупателям попала с сохранением качества и вкуса, продукция проходит несколько технологических этапов.

Отметим, белорусские морозные лакомства, например, этим летом оценили и в азиатских странах. Столичный хладокомбинат готовит уже вторую партию мороженого в Китай.

 
 
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Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Израиль и Иордания - экспорт хлебобулочной продукции в этом году увеличился. Только хлеба методом шоковой заморозки...
 
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