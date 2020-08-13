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Технический эксперимент в хозяйстве "Гастелловское"

13.08.2020 16:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В горячую пору уборочной продуктивность и экономичность техники имеют принципиальное значение. Сегодня в хозяйстве "Гастелловское" провели эксперимент и сравнили, как на наших полях работают белорусский лидер - зерноуборочный комбайн Гомсельмаша и его всемирно известный американский коллега John Deere. Мощность, скорость и продуктивность применительно к цене - наша техника более привлекательная.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: "Наш комбайн новый, сейчас,  говоря простыми словами,  уже достаточно высокого уровня. Может, по комфорту и комплектации они еще уступают американским, но по своим механическим характеристикам, сохранности урожая, скорости намолота они уже приблизились вплотную".

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш": "Комбайны одного уровня и класса - это главное, а вот по себестоимости уборки комбайн наш в 2 раза ниже, поскольку производительность и качество уборки соизмеримы у этих машин. Но тот комбайн в 2,5 раза дороже, но это связано с тем, что там много дополнительных функций, которые в наших условиях не востребованы".

Техническое оснащение хозяйств имеет особое значение для успешной работы. Аграрии продолжают модернизацию машинного двора. И отдают предпочтение белорусскому.

 
 
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В горячую пору уборочной продуктивность и экономичность техники имеют принципиальное значение. Сегодня в хозяйстве "Гастелловское" провели эксперимент и...
 
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