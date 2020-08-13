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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Технический эксперимент в хозяйстве "Гастелловское" В горячую пору уборочной продуктивность и экономичность техники имеют принципиальное значение. Сегодня в хозяйстве "Гастелловское" провели эксперимент и...

В горячую пору уборочной продуктивность и экономичность техники имеют принципиальное значение. Сегодня в хозяйстве "Гастелловское" провели эксперимент и сравнили, как на наших полях работают белорусский лидер - зерноуборочный комбайн Гомсельмаша и его всемирно известный американский коллега John Deere. Мощность, скорость и продуктивность применительно к цене - наша техника более привлекательная.Техническое оснащение хозяйств имеет особое значение для успешной работы. Аграрии продолжают модернизацию машинного двора. И отдают предпочтение белорусскому.