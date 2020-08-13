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Кочанова: Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний

13.08.2020 21:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова обратилась к белорусам. Она заявила, что президент услышал мнение трудовых и поручил разобраться по всем фактам задержаний. Ее заявление приводит телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям, — сказала она.

— Нам не нужна драка. Не нужна война, — заявила Кочанова.

 
 
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