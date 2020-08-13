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Кочанова: Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний
13.08.2020 21:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова обратилась к белорусам. Она заявила, что президент услышал мнение трудовых и поручил разобраться по всем фактам задержаний. Ее заявление
— Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям, — сказала она.
— Нам не нужна драка. Не нужна война, — заявила Кочанова.
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Кочанова: Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний
- Нам не нужна драка. Не нужна война, - заявила Кочанова.
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