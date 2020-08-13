|
Новую линию по выпуску корпусной мебели сегодня запустило предприятие "Ивацевичидрев"
13.08.2020 22:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТаким образом налажен полный производственный цикл - от переработки круглого бревна до выпуска мебели. Предприятие - одно из крупнейших в деревообрабатывающей промышленности Беларуси. И старейших: через 2 года оно отметит столетний юбилей. Несмотря на солидный возраст компании, производство оснащено самым современным оборудованием. Всего в организации работают около тысячи человек. И для каждого стараются создать комфортные условия труда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом налажен полный производственный цикл - от переработки круглого бревна до выпуска мебели. Предприятие - одно из крупнейших в деревообрабатывающей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)