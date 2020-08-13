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Новую линию по выпуску корпусной мебели сегодня запустило предприятие "Ивацевичидрев"

13.08.2020 22:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Таким образом налажен полный производственный цикл - от переработки круглого бревна до выпуска мебели. Предприятие - одно из крупнейших в деревообрабатывающей промышленности Беларуси. И старейших: через 2 года оно отметит столетний юбилей. Несмотря на солидный возраст компании, производство оснащено самым современным оборудованием. Всего в организации работают около тысячи человек. И для каждого стараются создать комфортные условия труда. 

 
 
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Таким образом налажен полный производственный цикл - от переработки круглого бревна до выпуска мебели. Предприятие - одно из крупнейших в деревообрабатывающей...
 
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