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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новую линию по выпуску корпусной мебели сегодня запустило предприятие "Ивацевичидрев" Таким образом налажен полный производственный цикл - от переработки круглого бревна до выпуска мебели. Предприятие - одно из крупнейших в деревообрабатывающей...

Таким образом налажен полный производственный цикл - от переработки круглого бревна до выпуска мебели. Предприятие - одно из крупнейших в деревообрабатывающей промышленности Беларуси. И старейших: через 2 года оно отметит столетний юбилей. Несмотря на солидный возраст компании, производство оснащено самым современным оборудованием. Всего в организации работают около тысячи человек. И для каждого стараются создать комфортные условия труда.