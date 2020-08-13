Бизнес-консультант: ОМОН избил за браслеты и принт на майке. Сейчас хотят сделать координатором акций

Источник материала: Tut.by

Роберт Киселев занимается управлением коммерческой недвижимостью. Бизнес-консультант запускал ряд проектов в торговом городе «Ждановичи», сети Bigzz и ряде других. Но вчера, 12 августа, он угодил под дубинки ОМОНа в центре Минска. Хотя изначально ничто не предвещало такого исхода.



Фото: личный архив

— Вечером в районе 19 часов общественный транспорт уже ходил плохо, поэтому решил идти пешком домой на проспект Пушкина. В районе «Журавинки» подошел к омоновцам уточнить, не перекрыта ли дорога на Фрунзенскую. Они посмеялись между собой, но неожиданно со спины подлетел, видимо, их командир и начал меня избивать, — утверждает Киселев.

Удары оказались настолько сильными, что бизнес-консультанта ночью доставили в 10 городскую клиническую больницу, где он находится в настоящее время. Он намерен снять побои и обратиться с жалобой в соответствующие структуры.

Сейчас Роберт Киселев опасается за свою жизнь, поэтому решил придать огласке свою историю. По словам Киселева, силовики считают его одним из координаторов акций протеста.

Бизнес-консультант это опровергает, он утверждает, что ни в каком из штабов кандидатов в президенты не состоят.

— Меня задержали и избили из-за белых браслетов на запястьях и майки с надписью «Never AГain». Омоновцы потом сидели в автозаке и ржали, мол, мальчик, ты просто оказался не в том месте, не в то время, не в той майке, — говорит Киселев.

По его словам, в настоящее время с ним в больнице дежурят три милиционера.

— Я опасаюсь, чтобы мне не подбросили никаких наркотиков и не сфабриковали никакого дела. Допускаю, что им могли не понравиться некоторые мои записи в мессенджерах. Некоторые время [у силовиков] был доступ к моему мобильному телефону, и там они могли увидеть, как я советовал друзьям прийти на выборы в воскресенье, 9 августа, потому что это важно, мы платим налоги и так далее. Но ни на какие акции протеста никого не призывал, ничего не координировал, — резюмировал Киселев.

Мы направили запрос в пресс-службу МВД по этому случаю. Как только получим информацию, сразу дополним материал.