К Виктору Бабарико не пускают адвокатов, они не видели его с 7 августа

Источник материала: Tut.by

В СИЗО КГБ, где содержится экс-претендент в президенты Виктор Бабарико, не пускают его адвокатов. Они не видели подзащитного с 7 августа, написал у себя в Facebook один из защитников Дмитрий Лаевский.



Адвокаты Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский у здания КГБ. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Лаевского, адвокатов не пускают «по техническим причинам».

— Уже не буду повторяться, что такое положение вещей незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов. Снова на имя генерального прокурора подана жалоба — требуем срочных мер по обеспечению прав, напоминаем про системность нарушений, обращаем внимание на обязанность устранить нарушения, — пишет Лаевский.

Адвокат напоминает, что генеральный прокурор имеет полномочия прекратить нарушения прав граждан, имеет возможность этими полномочиями воспользоваться и в силу закона обязан это сделать и принять меры по обеспечению прав.

— Но меры не принимает. И поэтому нас не пускают посетить подзащитного, а мирных людей на улицах бьют и (или) задерживают. Когда-то это будет в учебниках права — как пример бездействия должностных лиц, которые могли предотвратить насилие в отношении мирных граждан и нарушения прав человека, но предпочли промолчать. И тот гул от автомобильных сигналов, которым сегодня наполнен город, это доказательство того, что народ все видит, — считает Лаевский.