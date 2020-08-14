Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспорт белорусских хлебобулочных изделий растет. В географии поставок - Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Израиль, Иордания Только методом шоковой заморозки столичные хлебозаводы отправляют за границу более 200 тонн хлеба в месяц. Чтобы при транспортировке свежая выпечка сохранила...

Только методом шоковой заморозки столичные хлебозаводы отправляют за границу более 200 тонн хлеба в месяц. Чтобы при транспортировке свежая выпечка сохранила качество и вкус, продукция проходит несколько технологических этапов. А белорусское мороженое этим летом уже оценили и в странах Азии. Столичный хладокомбинат готовит вторую партию продукции в Китай.