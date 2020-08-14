«Посоветовали купить лазерные указки». По госТВ показали показания «организатора протестов» из штаба Бабарико

Источник материала: Tut.by

В эфире "Беларусь 1" продемонстрировали кадры с показаниями координатора штаба Бабарико по Первомайскому району Юрия Воскресенского. Телеканал заявляет, что он был «организатором протестных акций» в микрорайоне Уручье в Минске, и публикует фрагмент допроса.



Кадр Беларусь 1

«Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых активно вводят в заблуждение. Не надо быть большим аналитиком, чтобы увидеть параллели и пересечения между координатором и его боссом Бабарико, и их кураторами», — заявила ведущая новостей.

На кадрах мужчина рассказывает, что в мае этого года вошел в инициативную группу Бабарико, отвечал за сбор подписей, организацию волонтеров в Первомайском районе. Позже занимался агитацией, распространением агитационных материалов, которые получал через канал Бабарико, в Facebook.

— Примерно в июне на меня через Facebook вышел московский политолог Дмитрий Болкунец. Он пригласил на встречу в кафе в районе Белорусского вокзала. На встрече Болкунец представил меня своему коллеге — политологу Андрею Суздальцеву. Они оба политологи, постоянно участвуют в передаче Владимира Соловьева. На встрече они предложили общаться дальше, — говорит очень медленно, с продолжительными паузами, Воскресенский. Видео допроса сопровождается кадрами с формой, деньгами, документами, противогазами, маской Шрека.

Мужчина говорит, что политологи предложили общаться дальше «на предмет изучения общественно-политической ситуации в Беларуси». По его, словам, он должен был передавать политологам дословно открытую информацию из телеграм-каналов — из открытых источников с какими-то комментариями.

— В августе Дмитрий пригласил меня на еще одну встречу. Он козырял своими связями с председателем ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Болкунец высказывал намерения дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Беларуси накануне выборов.

— В чем должна была состоять дестабилизация обстановки? — спрашивает голос за кадром.

— Доведение до населения результатов альтернативных кандидатов. Доведение до населения альтернативных результатов подсчета голосов. Он просил прямые контакты со штабами кандидатов. Также он достал при встрече 30 тысяч российских рублей (около 400 долларов. — Прим. TUT.BY) из личных средств со словами: «Это на демократию» и посоветовал их передать на закупку лазерных указок — на случай применения насилия со стороны ОМОНа и на случай дестабилизации их цепей, — говорит Воскресенский.

Указками намеревались светить в лица правоохранителей, «чтобы они не могли выполнять свои функции по задержанию протестующих».

— Я принял указанные денежные средства в размере 30 тысяч рублей. 12 августа, осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в КГБ, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Кроме того, я понял, что меня использовали в качестве пешки, в темную, московские кукловоды. Я бы хотел призвать наших граждан, прежде всего молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур.

Юрий Воскресенский — бывший депутат Мингорсовета, в настоящее время занимался бизнесом, оптовой продажей молочной продукции.

Люди, лично знающие Воскресенского отмечают, что его речь на видео заторможена, и совсем не похожа на его обычную. Он делает долгие паузы, использует нехарактерные речевые обороты.

На видео он говорит, что пришел с повинной, но его жена рассказала про брутальное задержание и многочасовой обыск.