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Важно обеспечить устойчивую работу предприятий этой сферы





Стимулы для роста электропотребления

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Широкий спектр тем накануне обсудили во Дворце Независимости....

Модернизация белорусских НПЗ, альтернативные поставки нефти, возведение атомной станции. Широкий спектр тем накануне обсудили во Дворце Независимости. Президенту доложили актуальную ситуацию в энергетике и нефтехимии. Это стратегические отрасли нашей экономики - они во многом формируют ВВП страны. От их надежности зависит национальная безопасность - заявил Президент.Нынешний год выдался непростым. Ситуацию обостряет нефтяной налоговый маневр в России. В итоге цена на российскую нефть для Беларуси приблизилась к мировой. В этих условиях наша страна расширяет пул поставщиков углеводородов. Альтернативные закупки должны быть стабильными - акцентирует Глава государства. Особое внимание к самому крупному инвестиционному проекту в истории. Атомная станция - в высокой степени готовности.Как отметил профильный министр, активно ведется работа по увеличению электропотребления в стране. В разработке - система стимулирующих тарифов. Они будут напрямую зависеть от объемов потребления. Больше киловатт - ниже тарифы. Конкретные механизмы расчетов появятся к концу года.