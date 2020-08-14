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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэкономики инициирует продление срока действия указа "О поддержке экономики" Министерство совместно с объединениями юрлиц и индивидуальными предпринимателями, а также госорганами прорабатывают вопрос предоставления преференций для...

Министерство совместно с объединениями юрлиц и индивидуальными предпринимателями, а также госорганами прорабатывают вопрос предоставления преференций для субъектов хозяйствования, ранее не обращавшихся за поддержкой, и для получивших ее во втором и третьем кварталах текущего года. Также обсуждается расширение перечня видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидситуации, утвержденного данным документом. Соответствующий проект указа будет внесен в правительство.