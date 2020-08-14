ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэкономики инициирует продление срока действия указа "О поддержке экономики"

14.08.2020 10:59 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Министерство совместно с объединениями юрлиц и индивидуальными предпринимателями, а также госорганами прорабатывают вопрос предоставления преференций для субъектов хозяйствования, ранее не обращавшихся за поддержкой, и для получивших ее во втором и третьем кварталах текущего года. Также обсуждается расширение перечня видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидситуации, утвержденного данным документом. Соответствующий проект указа будет внесен в правительство.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство совместно с объединениями юрлиц и индивидуальными предпринимателями, а также госорганами прорабатывают вопрос предоставления преференций для...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Высокотехнологичный бизнес Беларуси призывает власти остановить насилие и начать диалог с обществом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика