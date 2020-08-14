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Высокотехнологичный бизнес Беларуси призывает власти остановить насилие и начать диалог с обществом
14.08.2020 09:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ассоциация «Инновационное приборостроение» призывает власти прекратить применение силы, освободить задержанных демонстрантов и начать диалог с обществом. Это следует из
Представители высокотехнологичного бизнеса ранее «декларировали, что предприятия вне политики, но ситуация в Беларуси за последние дни вышла за рамки цивилизованной».
«Мы наблюдаем волну насилия, о которой невозможно молчать. Очевидно, что атмосфера страха и насилия, сформированная в последнее время, приведет к стагнации не только высокотехнологичного бизнеса, но и всей экономики страны», — говорится в письме.
В ассоциации осознают, что «мнения относительно прошедших выборов могут быть разными» и считают, что «любое из них заслуживает внимания и обсуждения».
Представители высокотехнологичного бизнеса уверены, что «ситуацию все еще можно направить в конструктивное русло через открытый диалог власти и общества».
Ассоциация «Инновационное приборостроение» призывает госорганы «прекратить применение силы», «освободить задержанных в последнее время мирных и безоружных граждан» и «создать Национальный Совет для открытого диалога с гражданским обществом».
«В Беларуси огромное количество порядочных и умных людей, общественных объединений и других субъектов гражданского общества, которые готовы помочь стране в эти тяжелые дни», говорится в письме.
Ассоциация «Инновационное приборостроение» объединяет такие компании как «Полимастер», «СОЛАР Лазерные Системы», «Изовак», «Розум Роботикс», «Promwad», «НТЛаб», Regula, Технотон и другие.
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Атмосфера страха и насилия, сформированная в последнее время, приведет к стагнации не только высокотехнологичного бизнеса, но и всей экономики страны
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