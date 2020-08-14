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Высокотехнологичный бизнес Беларуси призывает власти остановить насилие и начать диалог с обществом

14.08.2020 09:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ассоциация «Инновационное приборостроение» призывает власти прекратить применение силы, освободить задержанных демонстрантов и начать диалог с обществом. Это следует из открытого письма ассоциации.


Лидеры ассоциации «Инновационное Приборостроение» Роман Пахолков и Людмила Антоновская. Фото: probusiness.io

Представители высокотехнологичного бизнеса ранее «декларировали, что предприятия вне политики, но ситуация в Беларуси за последние дни вышла за рамки цивилизованной».

«Мы наблюдаем волну насилия, о которой невозможно молчать. Очевидно, что атмосфера страха и насилия, сформированная в последнее время, приведет к стагнации не только высокотехнологичного бизнеса, но и всей экономики страны», — говорится в письме.

В ассоциации осознают, что «мнения относительно прошедших выборов могут быть разными» и считают, что «любое из них заслуживает внимания и обсуждения».

Представители высокотехнологичного бизнеса уверены, что «ситуацию все еще можно направить в конструктивное русло через открытый диалог власти и общества».

Ассоциация «Инновационное приборостроение» призывает госорганы «прекратить применение силы», «освободить задержанных в последнее время мирных и безоружных граждан» и «создать Национальный Совет для открытого диалога с гражданским обществом».

«В Беларуси огромное количество порядочных и умных людей, общественных объединений и других субъектов гражданского общества, которые готовы помочь стране в эти тяжелые дни», говорится в письме.

Ассоциация «Инновационное приборостроение» объединяет такие компании как «Полимастер», «СОЛАР Лазерные Системы», «Изовак», «Розум Роботикс», «Promwad», «НТЛаб», Regula, Технотон и другие.

 
 
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Атмосфера страха и насилия, сформированная в последнее время, приведет к стагнации не только высокотехнологичного бизнеса, но и всей экономики страны
 
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