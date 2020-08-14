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Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перерабатывающие предприятия столкнулись с проблемами сбыта Премьер-министр ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Слуцкий район. Об этом он заявил на встрече с активом региона. По словам Романа...

Премьер-министр ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Слуцкий район. Об этом он заявил на встрече с активом региона. По словам Романа Головченко, экономика района держится на старой структуре, которую никак не отнесешь к новому технологическому укладу. Это прежде всего предприятия пищевой промышленности. Среди них и Слуцкий сахарно-рафинадный комбинат.О ситуации во всей отрасли через призму одного примера - материалСлуцкий сахаро-рафинадный комбинат - одно из четырех предприятий отрасли в нашей стране. Это достаточно большое количество препятствует продвижению белорусской сладкой продукции за рубежом. Выход только один - нужно сотрудничать и сообща искать новых клиентов и открывать новые рынки.До конца года правительство подготовит комплексные предложения по развитию предприятий и оптимизации производственных цепочек. За 5 лет на модернизацию заводов выделили более 250 миллионов долларов. В итоге Беларусь вышла на самообеспечение сахаром из собственного сырья и создала оптимальные сырьевые зоны. Сейчас правительство поддерживает комбинат для выхода продукции на внешние рынки. К слову, за год экспорт удалось диверсифицировать - снизилась доля основного партнера - России - и появились клиенты в новых странах. И, конечно, посещение предприятий невозможно без общения с коллективом. Работников Слуцкого сахарно-рафинадного комбината интересовала экономика, которая касается каждого. Это, прежде всего, стимулирование добровольных пенсионных накоплений и приобретение невостребованного жилья в деревнях. Над этими вопросами сейчас работает правительство.