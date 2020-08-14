|
Лукашенко: Для начала я, пока живой и не за границей
14.08.2020 11:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. Об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли, пишет госагентство.
— Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — отметил Лукашенко.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)