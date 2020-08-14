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Лукашенко: Для начала я, пока живой и не за границей

14.08.2020 11:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. Об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли, пишет госагентство.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — отметил Лукашенко.

(Будет дополнено)

 
 
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- Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е...
 
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