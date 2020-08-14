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Белорусские калийщики требуют остановить насилие со стороны силовых структур
14.08.2020 11:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поддержать кампанию против насилия в Беларуси решил коллектив ОАО «Белорусская калийная компания», крупнейшего мирового экспортера хлоркалия. Об этом компания
— Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сейчас происходит. Люди не должны страдать! Жестокость никогда не бывает оправдана! Мы призываем немедленно остановить насилие со стороны силовых структур. Мы просим мирных протестующих оставаться мирными и не допускать провокаций. Мы искренне любим свою страну, хотим работать на благо родной независимой Беларуси, где люди будут чувствовать себя в безопасности.
Напомним, сегодня, как и вчера, работники предприятий по всей стране
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Поддержать кампанию против насилия в Беларуси решил коллектив ОАО «Белорусская калийная компания», крупнейшего мирового экспортера хлоркалия. Об этом компания...
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