Белорусские калийщики требуют остановить насилие со стороны силовых структур

Источник материала: Tut.by

Поддержать кампанию против насилия в Беларуси решил коллектив ОАО «Белорусская калийная компания», крупнейшего мирового экспортера хлоркалия. Об этом компания сообщила у себя на сайте.

— Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сейчас происходит. Люди не должны страдать! Жестокость никогда не бывает оправдана! Мы призываем немедленно остановить насилие со стороны силовых структур. Мы просим мирных протестующих оставаться мирными и не допускать провокаций. Мы искренне любим свою страну, хотим работать на благо родной независимой Беларуси, где люди будут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, сегодня, как и вчера, работники предприятий по всей стране выходят на акции солидарности. По информации TUT.BY, сегодня также пройдет акция солидарности в Солигорске, где расположен производитель калийных удобрений «Беларуськалий».