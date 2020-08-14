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Задержанных в Минске иностранцев начали отпускать
14.08.2020 12:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторых задержанных в Минске в дни протестов после президентских выборов иностранцев — граждан Украины, Польши и Латвии — начали освобождать из-под стражи. Об этом сообщают их родственники и представители дипломатических ведомств.
Задержанные в Минске 12 августа представители общественной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева, которые являются украинскими гражданами, были освобождены. Об этом
Напомним, 13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Накануне стало известно об освобождении трех граждан Польши, о чем сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.
— Трое задержанных в Беларуси польских граждан освобождены. Благодарю дипломатическую и консульскую службы за их работу, — сказано в твитте польского чиновника.
Как
Также об освобождении двоих своих граждан в своем Twitter сообщил глава дипломатического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич.
Ранее МИД Латвии рекомендовал своим гражданам, находящимся в Беларуси, проявлять осторожность и не выходить поздно вечером на улицу.
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Некоторых задержанных в Минске в дни протестов после президентских выборов иностранцев - граждан Украины, Польши и Латвии - начали освобождать из-под стражи. Об...
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