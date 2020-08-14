Задержанных в Минске иностранцев начали отпускать

Источник материала: Tut.by

Некоторых задержанных в Минске в дни протестов после президентских выборов иностранцев — граждан Украины, Польши и Латвии — начали освобождать из-под стражи. Об этом сообщают их родственники и представители дипломатических ведомств.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Задержанные в Минске 12 августа представители общественной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева, которые являются украинскими гражданами, были освобождены. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на жену одного из задержанных и пост пресс-службы организации в Facebook.

Напомним, 13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что двоих украинцев обвиняют по статье 292 Уголовного кодекса Беларуси (участие в массовых беспорядках), однако ни МИД, ни украинский консул не могут получить информацию о местонахождении своих граждан. Также глава ведомства сообщил и о третьей задержанной гражданке Украины — Оксане Алешиной.

Накануне стало известно об освобождении трех граждан Польши, о чем сообщил в своем Twitter заместитель министра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.

— Трое задержанных в Беларуси польских граждан освобождены. Благодарю дипломатическую и консульскую службы за их работу, — сказано в твитте польского чиновника.

Trzech obywateli Polski zatrzymanych na Białorusi jest już na wolności. Dziękuje naszym służbom dyplomatyczno-konsularnym za ich prace. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 13, 2020

Как сообщает RMF24, освобожденные — студенты и фотокорреспондент. Один из них, Витольд Добровольский, рассказал , что их задержали почти сразу после того, как они вышли из ресторана.

Также об освобождении двоих своих граждан в своем Twitter сообщил глава дипломатического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич.

Abi Baltkrievijā aizturētie Latvijas valstspiederīgie ir atbrīvoti — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 14, 2020

Ранее МИД Латвии рекомендовал своим гражданам, находящимся в Беларуси, проявлять осторожность и не выходить поздно вечером на улицу.