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Вероника Цепкало покинула территорию России

16.08.2020 09:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вероника Цепкало — представительница объединенного штаба Светлана Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию России. Сейчас она находится в Украине. Об этом сообщил Алексей Урбан — представитель Валерия Цепкало.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе». Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников. В настоящий момент Вероника и дети уже находится в безопасности в Украине", — сообщил Алексей Урбан.

 
 
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Вероника Цепкало - представительница объединенного штаба Светлана Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию России. Сейчас она находится в Украине. Об...
 
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