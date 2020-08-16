Источник материала: Tut.by

Вероника Цепкало — представительница объединенного штаба Светлана Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию России. Сейчас она находится в Украине. Об этом сообщил Алексей Урбан — представитель Валерия Цепкало.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе». Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников. В настоящий момент Вероника и дети уже находится в безопасности в Украине", — сообщил Алексей Урбан.