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Что происходит в Минске и других городах спустя неделю после выборов. Онлайн

16.08.2020 10:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ровно неделю назад в Беларуси прошел основной день голосования на выборах президента. С тех пор в стране ежедневно происходят протесты несогласных с их результатами, а мы продолжаем вести онлайны, чтобы держать вас в курсе всего происходящего.

 
 
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Сегодня нас ждет митинг в поддержку Лукашенко, на который свозят людей со всей страны, а также республиканский марш протеста сторонников Тихановской.
 
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