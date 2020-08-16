Что происходит в Минске и других городах спустя неделю после выборов. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Ровно неделю назад в Беларуси прошел основной день голосования на выборах президента. С тех пор в стране ежедневно происходят протесты несогласных с их результатами, а мы продолжаем вести онлайны, чтобы держать вас в курсе всего происходящего.