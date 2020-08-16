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Что происходит в Минске и других городах спустя неделю после выборов. Онлайн
16.08.2020 10:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ровно неделю назад в Беларуси прошел основной день голосования на выборах президента. С тех пор в стране ежедневно происходят протесты несогласных с их результатами, а мы продолжаем вести онлайны, чтобы держать вас в курсе всего происходящего.
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Сегодня нас ждет митинг в поддержку Лукашенко, на который свозят людей со всей страны, а также республиканский марш протеста сторонников Тихановской.
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