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Светлана Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность по отношению к ее мужу

16.08.2020 11:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская обратилась к должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение Сергея Тихановского в СИЗО: «Делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность».


 — Все эти дни, полные тревог, боли и гордости за белорусский народ, я ни на минуту не перестаю думать о моем самом дорогом человеке, муже Сергее Тихановском, который уже более двух месяцев безвинно лишен свободы, подвергся физическим и моральным страданиям в СИЗО, но, несмотря ни на что, продолжает держаться мужественно и стойко и при каждой возможности передает мне свою любовь и поддержку, — говорит кандидат в президенты на прошедших выборах Светлана Тихановская. — Насколько я знаю, следственных действий с ним не проводится уже больше месяца, недавние суды по второй жалобе на взыскания в СИЗО и на продление срока содержания под стражей прошли без его участия. Адвокаты бывают у него несколько раз в неделю, и то, что я узнаю от них, меня и радует, и тревожит. Радует то, что он не сломался и не теряет своего дара быть позитивным и энергичным в любой ситуации. Очень важно для меня, что что он доверяет мне и поддерживает любое мое решение.

Угнетает то, что Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов.

Тихановская поблагодарила тех, кто передавал передачи ее мужу и попросила поддержать его письмами

— Хочу лишь попросить теперь пока ничего не приносить, потому что лимит килограммов передач оказался исчерпан. Поскольку камера маленькая и душная, продукты хранить Сергею негде, и волонтеры будут внимательно рассчитывать, что теперь отправлять в посылках. 18 августа у Сергея день рождения. Буду благодарна тем, кто поддержит его письмами, открытками и историями о встречах с ним, опубликованными в СМИ и социальных сетях.

Она обратилась к «лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение мужа в СИЗО»:

— Делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность. Очень много белорусов любят и уважают Сергея Тихановского, и для них не безразлично, как к нему относятся в СИЗО, где он пока заперт. (…) Я помню, что за решеткой находится не только Сергей. Там находятся Николай Статкевич и Павел Северинец, Александр Кабанов и Сергей Петрухин, Олег Моисеев и Антон Сташевский, Виктор Бабрико и его сын и многие другие политики, блогеры, члены моей команды и просто люди, которые хотят построить страну для жизни, люди, которые жестоко пострадали в результате мирных акций. Добиться их освобождения — это наша общая и самая первая задача.

Напомним, Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву в ночь с 10 на 11 августа. Накануне около 16.10 она вошла в здание ЦИК, чтобы подать жалобу по результатам выборов. С ней поехал адвокат Максим Знак. Около 18.55 он вышел из приемной ЦИК один.

Адвокат заявил, что Тихановская покинула здание через другой выход. Известно, что в ЦИК ее ждали высокопоставленные силовики.

 
 
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Светлана Тихановская обратилась к должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение Сергея Тихановского в СИЗО: «Делайте свою...
 
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