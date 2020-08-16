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Белорусские аграрии готовятся преодолеть 7-миллионный рубеж
16.08.2020 13:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКаравай-2020 сейчас весит 6 миллионов 950 тысяч тонн. На последних гектарах идет работа в Брестской области. На ее счету миллион 319 тысяч тонн зерна. Завершают страду также Гомельский, Гродненский и Минский регионы. Средняя урожайность по стране 37,6 центнера с гектара. Это гораздо выше, чем в прошлом году.
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Каравай-2020 сейчас весит 6 миллионов 950 тысяч тонн. На последних гектарах идет работа в Брестской области. На ее счету миллион 319 тысяч тонн зерна. Завершают страду...
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