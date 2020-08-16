Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские аграрии готовятся преодолеть 7-миллионный рубеж Каравай-2020 сейчас весит 6 миллионов 950 тысяч тонн. На последних гектарах идет работа в Брестской области. На ее счету миллион 319 тысяч тонн зерна. Завершают страду...

Каравай-2020 сейчас весит 6 миллионов 950 тысяч тонн. На последних гектарах идет работа в Брестской области. На ее счету миллион 319 тысяч тонн зерна. Завершают страду также Гомельский, Гродненский и Минский регионы. Средняя урожайность по стране 37,6 центнера с гектара. Это гораздо выше, чем в прошлом году.