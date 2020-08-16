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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Модернизация Мозырского нефтеперерабатывающего завода продолжается Модернизация Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Продолжается реализация крупнейшего в истории проекта - строительство комплекса гидрокрекинга....

Модернизация Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Продолжается реализация крупнейшего в истории проекта - строительство комплекса гидрокрекинга. Амбициозные инвестпроекты поднимают на новый уровень качество нефтепродуктов, увеличивается ассортимент, объем выпуска и глубина переработки сырья. При этом с новыми технологиями на более высоком уровне экологичность предприятия. Кроме того, ввод новых объектов позволяет создавать и дополнительные рабочие места. Про новые горизонты белорусской нефтепереработки - репортаж(видео).