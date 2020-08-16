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Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные

16.08.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вновь поговорили по телефону, сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.

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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вновь поговорили по телефону, сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.
 
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