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В ОДКБ рассказали, в каком случае Беларусь может обратить за помощью

16.08.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Организации договора о коллективной безопасности рассказали, в каком случае Беларусь может обратить за помощью.


Фото: odkb-csto.org

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ответил на вопрос, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью в организацию.

— В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью, — заявил он РИА Новости.

Зайнетдинов также заявил ТАСС, что Беларусь пока не обращалась в секретариат ОДКБ с просьбой о предоставлении помощи. Если такое обращение будет, то его рассмотрят в установленном в организации порядке.

— Основания для оказания помощи прописаны в Договоре коллективной безопасности в статье 4 (посвящена агрессии какой-либо страны или стран в отношении государства — члена ОДКБ) и в уставе организации. Однако все решения об оказании помощи принимаются в организации только после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ, — рассказал он 15 августа.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси. При этом он сослался на договор двух стран в рамках ОДКБ.

— Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, — сказал Лукашенко.

Президент обеспокоен количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах. Он заявил, что идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Лукашенко напомнил, что выработан алгоритм реагирования на подобные события и Гродно и прокомментировал идею «ланцуга» от Вильнюса до Киева">поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

В состав ОДКБ входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. Генеральным секретарем организации сейчас является Станислав Зась.

 
Теги: Гродно
 
 
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Если такое обращение будет, то его рассмотрят в установленном в организации порядке.
 
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