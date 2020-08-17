Исторический день. В стране прошли многолюдные митинги, влиятельные белорусы заявили позицию, а Лукашенко собрал сторонников

Источник материала: Tut.by

Восьмой день протестов после прошедших 9 августа в Беларуси президентских выборов стал самым длинным и бурным. Александр Лукашенко, о чьей победе на шестых для него выборах заявил ЦИК, собрал в Минске своих сторонников, но митинг не согласных с этой победой оказался по всем подсчетам в разы более многочисленным. Плюс массовые акции прошли по всей Беларуси — от областных центров до деревень и агрогородков. Но высказался не только народ. Возмущение насилием в отношении мирных граждан высказали некоторые влиятельные белорусы.

«За Батьку! За Батьку! За Батьку!»

«На разогреве» в воскресенье на площади Независимости в Минске собрался митинг сторонников Александра Лукашенко. Людей свозили на мероприятие со всей Беларуси — в Минск были организованы десятки автобусов из всех областей страны, а также отдельные «поезда поддержки» — вне расписания.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лукашенко заявил о 50 тысячах присутствующих на площади. МВД и вовсе заявило, что в начале митинга на площади Независимости было более 65 тысяч человек. К подсчетам есть вопросы, но об этом ниже.

Тезисы главного спикера , Александра Лукашенко, были знакомыми. Он поблагодарил собравшихся и выслушал заверения в любви собравшегося народа.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент завил о выполнении данных им в 90-ые обещаний, перечислив их:

— Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просили меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. (…) Кому-то моя политика не нравилась. Власть не такая! Но мы с вами эту власть утвердили в середине 1990-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок — я его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска от бандитов. Я вам это сделал! — продолжил президент.

— Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! — рукоплескал народ под красно-зелеными флагами, алыми стягами коммунистов и белыми — «Белой Руси».

Самым эпичным стал диалог президента и его электората:

— Хочу спросить: чего вы хотите сейчас?

— Мира!

— Вы хотите свободы?

— Нет!

— Вы хотите перемен?

— Нет.

— Каких? Что будем менять?

— Ничего!

Страна бело-красно-белого



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А в это время бело-красно-белый Минск начал стекаться к стеле на проспекте Победителей. Был риск, что сторонники альтернативного кандидата пойдут на ранее обозначенное место сбора — площадь Независимости, где как раз митинговали приверженцы Лукашенко. Но план был с легкостью скорректирован и, обтекая припаркованные вокруг пропрезидентской площади автобусы, к которым уже через час начали возвращаться уставшие от долгой дороги и жары правильные белорусы, народ под бело-красно-белыми флагами устремился к стеле.

Рекорд по численности участников протестной акции, установленный еще в боевые 90-ые, оказался с легкостью перекрыт. По подсчетам TUT.BY, только в этой локации собралось около 220 тысяч митингующих. По подсчетам эксперта ВВС , эта цифра ниже — 127,3 тысячи человек, но и пропрезидентский митинг они оценили скромнее — 12,7 тысяч.

Здесь речей было меньше, но вновь прозвучали смелые заявления директора Купаловского театра Павла Латушко:

— Власть открыла ящик Пандоры. Это означает, что если сегодня не будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые совершали данные деяния, не будет применена судебная процедура при рассмотрении оценки этих ситуаций, в будущем каждый гражданин нашей страны — один, двое, 10, 100 тысяч, миллионы — могут быть подвержены насилию и это не будет наказано. Если мы не совершим эту правовую оценку, мы фактически падаем в бездну.

У стелы выступила представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова.

— Вы невероятные я вас люблю, — сказала собравшимся у стелы Колесникова.

Она заявила, что объединенный штаб намерен подавать жалобу в Конституционный суд на неконституционные действия властей. Среди требований к власти — отставка Лукашенко и освобождение политических и экономических заключенных.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У нас украли 26 лет жизни и свободы, сказала Мария Колесникова. «Боритесь со страхом», — добавила она.

Колесникова также обратилась к чиновникам, силовикам и судьям:

— Ребята, это последний шанс. Становитесь на сторону добра и народа. Нас большинство. Мы — сила.

В остальном протест оказался уже фирменно белорусским: волонтеры организовали подвоз воды, протестующие не только сами сделали мусорки, нашлись волонтеры, которые этот мусор грузят в машины и увозят (и, кажется, даже сортируют!). Участники шутили, что у стелы после митинга стало чище, чем до.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А многотысячная колонна проследовала через весь центр, традиционно шумно и громко пройдя мимо здания КГБ, где в «американке» сидит выбитый из президентской гонки Виктор Бабарико, его сын, и многие другие члены его штаба и сотрудники Белгазпромбанка, часть из которых признана политзаключенными.

С обеда воскресенья мирные марши прошли и в регионах: люди вышли везде — от облцентров до деревень. В Гродно, например, на улицах собралось около 40 тысяч человек, в Бресте на площадь к протестующим вышел мэр и привел с собой руководство регионального силового блока. Разговор был эмоциональным — и после него люди пошли к СИЗО требовать освобождения задержанных. Утро в Гомеле началось с похорон Александра Вихора , умершего после задержания на протестах. Проститься с ним пришли несколько сотен человек. Посмотреть, что происходило в регионах, можно на фото журналистов TUT.BY.

Удерживаем страну или кошмарим население?

Протестующие по всей Беларуси возмущены насилием в отношении мирных граждан, но министр внутренних дел Юрий Караев продемонстрировал весьма жесткую позицию:

— Я уже сказал, что сожалею об избитых и беру на себя ответственность , — отметил Караев. — Как тут [руководитель Купаловского театра Павел] Латушко : я должен уйти в отставку? А [поэт Владимир] Некляев, что я должен застрелиться? Я бы им принес этим очень большую радость, деморализовав свой личный состав. И тогда развалится все.

— Мы охраняем государственность, вот эти вот здания [в районе Дома правительства], функционирующие для государства, райотделы милиции от захвата. Это символ. [Если протестующие] захватят райотдел милиции, то мы потеряем авторитет, свою значимость, свою власть. А кто будет реагировать на правонарушения? Граждане уже жалуются на сигналящих, на бардак. Во что превратили самую лучшую республику бывшего Советского Союза? — поинтересовался министр.

Глава МВД пообещал разобраться по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны силовиков, когда «все утихнет», и попенял, мол «эскалация шла с обеих сторон».

— Когда сбивают своих ребят, хладнокровие начинает изменять. Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет. Я сейчас должен демобилизовать милицию в угоду кому-то? — возмутился Караев, подчеркнув, что, по его информации, участникам митинга платят (причем для девушек ставка вдвое больше).

Но далеко не все во власти и около разделяют позицию Караева о необходимой жесткости силовиков.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. «Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат.

Он добавил, что сотни его соотечественников «на себе почувствовали, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века».

— Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БЕЛАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок». Я искренне надеюсь, что будущее моей Беларуси будет основано на учете мнений всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право!

Менее резко высказался сенатор и глава Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

— Вчера был на Окрестина. Пообщался со многими людьми. Увиденное и услышанное потрясло! Сделаю все возможное, чтобы оказать достойнейшую юридическую помощь всем пострадавшим от незаконных действий. Рад, что так поступают практически все коллеги. Кроме защиты невиновных и требования наказать людей, совершивших и допустивших эти преступления, сделаю все от меня зависящее для выстраивания диалога между сторонами существующего сейчас в стране конфликта, — написал он в Facebook.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жена экс-премьера Беларуси Сергея Румаса опубликовала в своем аккаунте фото с мужем с видом на стелу с верхних этажей здания Банка развития, подписав, что вид сверху не менее прекрасен, чем атмосфера внизу, то также сочли пусть косвенной, но поддержкой протестующих.

Протесты не заставили нас забыть о главной теме последних дней: масштабы насилия силовиков и помощь многочисленным пострадавшим. Тем, кто считает истории об избитых и искалеченных людях фейком или преувеличением (а таких на первом митинге было немало), стоит почитать по-военному спокойный рассказ врача военного госпиталя Минска , где располагается центр огнестрельной травмы и куда доставляли пострадавших после акций протеста.