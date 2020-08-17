Натальей Шендрик, руководитель ОАО «Якубово-Агро», рассказала корреспонденту «Дняпроўкі» о ежедневных заботах и успехах тружеников сельхозпредприятия

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Заготовка кормов, уборка рапса, зерновых, теребление льна, подготовка к озимому севу. В эти дни в сельхозпредприятиях один вид работ сменяет другой. В этом круговороте событий нам удалось поговорить с руководителем сельхозпредприятия ОАО «Якубово-Агро» Натальей Шендрик о ежедневных заботах и успехах тружеников сельхозпредприятия.

—В текущем году травами первого укоса мы заготовили 14,9 центнера кормовых единиц на условную голову. Это на 4,3 центнера больше в сравнении с прошлым годом. Травы второго укоса, а это 750 га, в хозяйстве идут на корм для 1450 голов, содержащихся в четырех стадах, — говорит Наталья Шендрик. — Также оставили около 100 гектаров для второго укоса на сено.

В хозяйстве еще предстоит убрать 320 гектаров кукурузы, которые пойдут на силос. А это еще плюс 14 центнеров кормовых единиц на условную голову. Также запасы кормов остались и с переходящего фонда прошлого года.

Поля ОАО «Якубово-Агро» традиционно радуют высокой урожайностью. Который год подряд, даже не заглядывая в сводку управления по сельскому хозяйству и продовольствию, можно безошибочно назвать это хозяйство Дубровенского района передовым, где наблюдаются одни из лучших показателей.

И в этом уборочном сезоне ОАО «Якубово-Агро» расположилось на лидирующей позиции: урожайность зерновых здесь составляет 47,8 центнера с гектара. Это второй показатель по району.

—Главная задача — в оптимальные сроки и с минимальными потерями собрать выращенное. Ради этого механизаторы трудятся от рассвета до сумерек. К концу уборочной получить урожайность меньше показателя прошлого года мы не должны, — останавливается на деталях уборочной кампании Наталья Шендрик и добавляет: — Лишь бы только погода не подвела.

На утро 14 августа в хозяйстве убрано 805 га, или 61%. Жатва в ОАО «Якубово-Агро» — это хлебная нива в 1320 гектаров, на которой работает 4 экипажа комбайнеров. Каждый экипаж — слаженная и дружная команда. Первые тысячники в хозяйстве в этом году — опытный старший комбайнер Андрей Шендрик и его напарник Валерий Шестаков.

—Для меня это жатва — как минимум двенадцатый сезон на комбайне, а может и больше. Урожай убирать в радость — посмотрите, какая пшеница уродилась, — говорит Андрей Шендрик. — К сожалению, два дня стояли на ремонте. А за это время можно было 200 тонн нажать, как раз погода была.

Нынешний уборочный сезон для Андрея Шестакова начался давно. Сначала убирал рапс — почти 300 тонн намолотил. А сегодня он, вместе с напарником Валерием Шестаковым, бывшим работником железной дороги, — в передовиках хозяйства на жатве зерна.

Также на зерноуборочном комбайне здесь трудятся экипажи в составе Эдуарда Шусева и Виталия Мандрика, Александра Ботяна и Дениса Гончарова, Владимира Чмеркова и Геннадия Шендалесова. На отвозке задей­ствованы водители Александр Батян, Олег Халецкий, Сергей Шаргаев, Сергей Глушаков.

В создавшихся условиях в ОАО «Якубово-Агро» ключевую роль играет доработка зерна. Здесь на первой план выходят специалисты зерносушильных установок. И с этими работниками сельхозпредприятию также повезло. Уже не первый год на обслуживании зерносушилки задействованы машинисты Юрий Кивкин и Григорий Свитин. Неоднократно они были среди победителей соревнования работников АПК на жатве в своей номинации. И недавно председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Маленков вручил им заслуженные награды.

Что касается техники в сельхозпредприятии, то преимущественно это старые комбайны, требующие частого ремонта. Последний комбайн здесь получали в 2011 году. Наталья Шендрик поделилась, что в ближайшее время ждут два новых зерноуборочных комбайна КЗС-1218.

С 15 августа в сельхозпредприятии начнут сеять озимый рапс. На полях хозяйства он займет 310 гектаров. Сев озимых здесь доверили опытному механизатору Александру Марецкому. На вспашке почвы под озимые зерновые добросовест­но работает механизатор Виталий Карманов. На утро 14 августа он вспахал 330 гектаров.

—Каждый, кто результативно работает на жатве, получает хорошую зарплату. Денежные премии получили первые комбайнеры-тысячники и водители. Чествуем передовиков совместно с профсоюзом, — рассказывает Наталья Шендрик.

Даже за самой хорошей почвой нужен тщательный уход. Именно так, по-хозяйски, относятся к своим землям в сельхозпредприятии. Так было, так есть и, наверное, будет. Ведь труженики ОАО «Якубово-Агро» знают цену хлебу, любят землю-кормилицу и передают уважение к ней из поколения в поколение.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.