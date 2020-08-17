Натальей Шендрик, руководитель ОАО «Якубово-Агро», рассказала корреспонденту «Дняпроўкі» о ежедневных заботах и успехах тружеников сельхозпредприятия

Заготовка кормов, уборка рапса, зерновых, теребление льна, подготовка к озимому севу. В эти дни в сельхозпредприятиях один вид работ сменяет другой. В этом круговороте событий нам удалось поговорить с руководителем сельхозпредприятия ОАО «Якубово-Агро» Натальей Шендрик о ежедневных заботах и успехах тружеников сельхозпредприятия.
—В текущем году травами первого укоса мы заготовили 14,9 центнера кормовых единиц на условную голову. Это на 4,3 центнера больше в сравнении с прошлым годом. Травы второго укоса, а это 750 га, в хозяйстве идут на корм для 1450 голов, содержащихся в четырех стадах, — говорит Наталья Шендрик. — Также оставили около 100 гектаров для второго укоса на сено.
В хозяйстве еще предстоит убрать 320 гектаров кукурузы, которые пойдут на силос. А это еще плюс 14 центнеров кормовых единиц на условную голову. Также запасы кормов остались и с переходящего фонда прошлого года.
Поля ОАО «Якубово-Агро» традиционно радуют высокой урожайностью. Который год подряд, даже не заглядывая в сводку управления по сельскому хозяйству и продовольствию, можно безошибочно назвать это хозяйство Дубровенского района передовым, где наблюдаются одни из лучших показателей.
И в этом уборочном сезоне ОАО «Якубово-Агро» расположилось на лидирующей позиции: урожайность зерновых здесь составляет 47,8 центнера с гектара. Это второй показатель по району.
—Главная задача — в оптимальные сроки и с минимальными потерями собрать выращенное. Ради этого механизаторы трудятся от рассвета до сумерек. К концу уборочной получить урожайность меньше показателя прошлого года мы не должны, — останавливается на деталях уборочной кампании Наталья Шендрик и добавляет: — Лишь бы только погода не подвела.
На утро 14 августа в хозяйстве убрано 805 га, или 61%. Жатва в ОАО «Якубово-Агро» — это хлебная нива в 1320 гектаров, на которой работает 4 экипажа комбайнеров. Каждый экипаж — слаженная и дружная команда. Первые тысячники в хозяйстве в этом году — опытный старший комбайнер Андрей Шендрик и его напарник Валерий Шестаков.
—Для меня это жатва — как минимум двенадцатый сезон на комбайне, а может и больше. Урожай убирать в радость — посмотрите, какая пшеница уродилась, — говорит Андрей Шендрик. — К сожалению, два дня стояли на ремонте. А за это время можно было 200 тонн нажать, как раз погода была.
Нынешний уборочный сезон для Андрея Шестакова начался давно. Сначала убирал рапс — почти 300 тонн намолотил. А сегодня он, вместе с напарником Валерием Шестаковым, бывшим работником железной дороги, — в передовиках хозяйства на жатве зерна.
Также на зерноуборочном комбайне здесь трудятся экипажи в составе Эдуарда Шусева и Виталия Мандрика, Александра Ботяна и Дениса Гончарова, Владимира Чмеркова и Геннадия Шендалесова. На отвозке задействованы водители Александр Батян, Олег Халецкий, Сергей Шаргаев, Сергей Глушаков.
В создавшихся условиях в ОАО «Якубово-Агро» ключевую роль играет доработка зерна. Здесь на первой план выходят специалисты зерносушильных установок. И с этими работниками сельхозпредприятию также повезло. Уже не первый год на обслуживании зерносушилки задействованы машинисты Юрий Кивкин и Григорий Свитин. Неоднократно они были среди победителей соревнования работников АПК на жатве в своей номинации. И недавно председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Маленков вручил им заслуженные награды.
Что касается техники в сельхозпредприятии, то преимущественно это старые комбайны, требующие частого ремонта. Последний комбайн здесь получали в 2011 году. Наталья Шендрик поделилась, что в ближайшее время ждут два новых зерноуборочных комбайна КЗС-1218.
С 15 августа в сельхозпредприятии начнут сеять озимый рапс. На полях хозяйства он займет 310 гектаров. Сев озимых здесь доверили опытному механизатору Александру Марецкому. На вспашке почвы под озимые зерновые добросовестно работает механизатор Виталий Карманов. На утро 14 августа он вспахал 330 гектаров.
—Каждый, кто результативно работает на жатве, получает хорошую зарплату. Денежные премии получили первые комбайнеры-тысячники и водители. Чествуем передовиков совместно с профсоюзом, — рассказывает Наталья Шендрик.
Даже за самой хорошей почвой нужен тщательный уход. Именно так, по-хозяйски, относятся к своим землям в сельхозпредприятии. Так было, так есть и, наверное, будет. Ведь труженики ОАО «Якубово-Агро» знают цену хлебу, любят землю-кормилицу и передают уважение к ней из поколения в поколение.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.