Цены не падают, но хозяева готовы идти на уступки? Как повлияли митинги и забастовки на рынок аренды квартир в столице



Фото Павла Садовского. Использовано в качестве иллюстрации.

"Для своих клиентов мы ввели «безопасные показы». Ходим на встречи исключительно днем"

Владислав Сафронов, агентство недвижимости «Гарант-недвижимость»:

– Летнее время – это всегда высокий сезон для рынка аренды. Это лето, несмотря на все внешние причины, не стало исключением. Если в июне мы все еще отходили от кризиса, связанного с Covid-19, то уже в июле ситуация нормализовалась: новости про пандемию отошли на второй план, люди привыкли к новому курсу доллара и к тем ценникам, которые сформировал рынок. В итоге, мы наблюдали увеличение спроса как на загородную недвижимость (дачи и коттеджи – в аренду), так и на квартиры в Минске.

Конечно, августовские события повлияли на нашу работу: несколько дней без интернета, естественно, парализовали процесс. Но при этом, надо понимать, что традиционный августовский ажиотаж никуда не делся. Если перед людьми стоял вопрос переезда, то он никуда не исчез. В том, что люди не поменяли свои планы, мы убедились, как только появился интернет. Опять пошли звонки и заявки. Оживилась как долгосрочная аренда, так и посуточная.

Отмечу, что в связи с ситуацией последних дней (имеются ввиду жесткие задержания мирных граждан, - прим. ред.) мы ввели для своих клиентов «безопасные показы». Что это значит? То, что мы работаем исключительно в дневное время и стараемся завершать все показы до 17.00. Все встречи и заселения мы проводим до этого часа, чтобы обезопасить людей. К сожалению, вечернее время в нашем городе пока нельзя считать полностью безопасным. После пяти вечера мы ставим работу на паузу и переносим все на следующий день.

Что касается каких-то глобальных перемен на рынке аренды, то их нет: ценники не поменялись, квартиры тоже никуда не ушли. Да, курс белорусского рубля продолжает удивлять, но и собственники готовы идти на снижение стоимости в долларах. В целом, больших изменений нет, и мы надеемся, что и не будет. У нас нет военного положения, и хотелось бы верить, что все решится мирным путем.