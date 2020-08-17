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Цены не падают, но хозяева готовы идти на уступки? Как повлияли митинги и забастовки на рынок аренды квартир в столице

17.08.2020 17:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Август в Минске традиционно был месяцем, когда снять квартиру в городе было почти невозможно. Телефоны агентств в эти дни обычно обрывали будущие студенты и их родители, выпускники и молодые специалисты, туристы и иностранные бизнесмены. А что происходит на рынке аренды квартирсейчас? Повлияла ли ситуация в стране – масштабные митинги, забастовки, тысячи задержанных – на спрос со стороны арендаторов?

Цены не падают, но хозяева готовы идти на уступки? Как повлияли митинги и забастовки на рынок аренды квартир в столице
Фото Павла Садовского. Использовано в качестве иллюстрации.

"Для своих клиентов мы ввели «безопасные показы». Ходим на встречи исключительно днем"

Владислав Сафронов, агентство недвижимости «Гарант-недвижимость»:

– Летнее время – это всегда высокий сезон для рынка аренды. Это лето, несмотря на все внешние причины, не стало исключением. Если в июне мы все еще отходили от кризиса, связанного с Covid-19, то уже в июле ситуация нормализовалась: новости про пандемию отошли на второй план, люди привыкли к новому курсу доллара и к тем ценникам, которые сформировал рынок. В итоге, мы наблюдали увеличение спроса как на загородную недвижимость (дачи и коттеджи – в аренду), так и на квартиры в Минске.

Конечно, августовские события повлияли на нашу работу: несколько дней без интернета, естественно, парализовали процесс. Но при этом, надо понимать, что традиционный августовский ажиотаж никуда не делся. Если перед людьми стоял вопрос переезда, то он никуда не исчез. В том, что люди не поменяли свои планы, мы убедились, как только появился интернет. Опять пошли звонки и заявки. Оживилась как долгосрочная аренда, так и посуточная.

Отмечу, что в связи с ситуацией последних дней (имеются ввиду жесткие задержания мирных граждан, - прим. ред.) мы ввели для своих клиентов «безопасные показы». Что это значит? То, что мы работаем исключительно в дневное время и стараемся завершать все показы до 17.00. Все встречи и заселения мы проводим до этого часа, чтобы обезопасить людей. К сожалению, вечернее время в нашем городе пока нельзя считать полностью безопасным. После пяти вечера мы ставим работу на паузу и переносим все на следующий день.

Что касается каких-то глобальных перемен на рынке аренды, то их нет: ценники не поменялись, квартиры тоже никуда не ушли. Да, курс белорусского рубля продолжает удивлять, но и собственники готовы идти на снижение стоимости в долларах. В целом, больших изменений нет, и мы надеемся, что и не будет. У нас нет военного положения, и хотелось бы верить, что все решится мирным путем.

Цены не падают, но хозяева готовы идти на уступки? Как повлияли митинги и забастовки на рынок аренды квартир в столице
Фото Павла Садовского. Использовано в качестве иллюстрации.

Спрос на стандартные квартиры стоимостью 250-300 долларов остается стабильным

Петр Петьков, агентство недвижимости «Этажи»:

- Я не скажу, что политическая ситуация сильно сказалась на спросе. Все еще только развивается, никто ничего не знает, и поэтому рынок аренды еще не успел как-то отреагировать на текущие события. В целом, люди звонят каждый день, спрашивают про варианты, как обычно в топе – недорогие и небольшие квартиры. Конечно, такого ажиотажа, как в августе 2018 или 2019 года, нет, но работа не остановилась.

Самый большой спрос в сегменте стандартных квартир стоимостью в 250-300 долларов в месяц. Именно такие квартиры сегодня ищут и смотрят. Что касается вариантов VIP уровня, то там все в режиме ожидания. Так как спрос на эти квартиры формировался в основном зарубежными клиентами (туристами из России и Европы), то сегодня его фактически нет.

Кстати, в коммерческой недвижимости спрос, наоборот, активизировался. В период пандемии офисы массово уходили на удаленку: кто-то занимал выжидательную позицию, кто-то переезжал в меньшие по площади помещения. В начале пандемии, кстати, у нас были запросы не только на поиск объектов, но и на предоставление аналитики по цене. То есть, арендаторы пытались остаться в своих помещениях, но хотели повлиять на собственника с помощью точных цифр.

Сегодня процесс переездов на новые места стал еще динамичнее: некоторые компании решили не выходить с удаленной работы, другие – наоборот, возобновляют свою работу. В итоге, рынок ожил. Наиболее востребованы сейчас помещения до 100 «квадратов». В день мы получаем десятки заявок на подобные офисы.

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Теги: Минск
 
 
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Август в Минске традиционно был месяцем, когда снять квартиру в городе было почти невозможно. Телефоны агентств в эти дни обычно обрывали будущие студенты и их...
 
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