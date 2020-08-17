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Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

17.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Полтора десятка садоводческих товариществ расположились недалеко от второй кольцевой, вокруг урочища Бруморовщина. Позиционируют себя как "дачи под Фаниполем", с чем сложно спорить: большинство минчан добираются туда действительно через Фаниполь. Массивы очень разные - от рабоче-крестьянских пятисоточных до "дорогих", где наделы по 10-11 соток. Начнем с дорогого "Сузорья", тем более что оно ближе всех к въезду в дачные массивы.

СТ "Сузорье"

Это СТ из 90-х, участки тут по 10-10,5 соток. Ближе к въездным воротам - приличные коттеджи, в которых если и не живут пока, то, очевидно, проводят все лето.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

В СТ несколько широких, как в деревне, улиц. Есть сезонная вода, электричество и ночное освещение.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

В принципе застройка СТ неоднородна - новоселы строятся с размахом, старожилы просто поддерживают домики и сотки в тонусе. Одни, заметив нас, интересовались, что ищем, и, расслышав про дачи, которые продаются, кивали: да, место хорошее, покупайте, будем соседями.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

Неожиданный прием оказали обитатели улицы Дружной. Одна пожилая дама издали настойчиво кричала на всю улицу "идите отсюда, чего вы тут ходите" и не хотела слушать никаких объяснений. Дальше по улице на журналиста с фотографом кричали уже мужчина и женщина, требовали прекратить съемку. Мужчина поведал, что он работал в силовом ведомстве и знает, что снимать без его согласия запрещено, с виду интеллигентная женщина и вовсе перешла на оскорбления и вторила - "нам плевать кто вы, идите отсюда". Так что поосторожней с улицей Дружной и примыкающими участками - эти люди, конечно, будут охранять территорию от чужаков, но и вас могут воспринять как чужака. Склочные соседи - реальная проблема многих СТ.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

Но "Сузорье" большое, есть незастроенные участки с соседями-новоселами и довольно много строек.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

От трассы СТ заслоняет холм, засаженный кукурузой, - машин не слышно.

Кукуруза в этом году и на поле с другой стороны. Леса рядом нет, но 10 соток позволяют построить кроме домика баньку, поставить летний бассейн, обеспечить лужайку. А в лес и к водоему придется ездить.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

Хороший ровный участок с мини-домиком в СТ выставлен за 11,5 тысячи с торгом (тут и далее - суммы в эквиваленте, расчеты в валюте в РБ запрещены).

Есть 10 соток с мини-домиком дешевле, за 9,2 тысячи с торгом.

За участок с цоколем 10 на 13 метров хотят 8 тысяч. 

Просто квадратный участок в 10 соток, огороженный забором, выставлен за 7,2 тысячи.

Дачный домик площадью 48,2 кв.м, каркасно-щитовой, крепенький, на участке в 10 соток, со срубом под баню предлагается за 14,3 тысячи.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

Чуть дальше массивы "Рябинка", "Дорожник 2002", "Дружба-87", "Радуга" "Жемчужина", "Маргаринщик", "Верес", "Книжник". На конечной остановке  для четырех товариществ ("Жемчужины", "Вереса", "Маргаринщика" и "Книжника") мини-магазинчик.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

Маршрутки ходят сюда каждый день с интервалом в 2-2,5 часа от Института Культуры, что многим удобно. 

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

СТ "Маргаринщик" 

Классические дачи с участками в 5-6 соток. Много стареньких домов, новых - единицы. Тут высоко грунтовые воды, сделаны канавы. Но лето не дождливое, а в канавах воды нет.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

Похоже, новоселов в "Маргаринщике" мало. Но и заброшенных дач - по пальцам перечесть.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

СТ "Книжник"

Застройка оправдывает интеллигентное название - домики аккуратные. По периметру народу достались участки по 10 соток - тут выстроены летние резиденции. За ними поле, но от поля отгораживают старые березы - выглядит живописно.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

Даже пожарный водоем тут аккуратненький.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

По фото видно - много масштабных и новых дач. Место, очевидно, популярное. Прежде всего из-за приличных соседей.

Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине
Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

В компактном "Книжнике" сейчас, судя по базе, продается только один садовый домик.

"Кирпичная дача 2 этажа, металлический гараж, новый сарай, летний душ, парник. Все это на участке более 10 соток плодородной земли. Участок ровный, без перепада высот. Приличные соседи. За участком лесок, рядом небольшой водоем. Вода сезонная, печное отопление, печь также можно использовать и для приготовления пищи", - сказано в объявлении. Цена - 14 тысяч, но указано, что "торг обязателен".

В соседнем СТ  “Верес Бруморовщины” участок 5 соток (частная собственность) + 4 сотки (частная собственность – для садоводства) с крепким трехуровневым домом в 98 квадратных метров тоже выставлен за 14 тысяч. 

В 15 садовых товариществах есть еще пара десятков предложений дач на 5-6 сотках, цены, правда, выглядят несколько завышенными. Но торг никто не отменяет. Если у собственника есть желание получить деньги за дачу в этом году, он (или его агент) будет разговаривать с реальным покупателем.

 
Теги: Минск
 
 
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Полтора десятка садоводческих товариществ расположились недалеко от второй кольцевой, вокруг урочища Бруморовщина. Позиционируют себя как "дачи под...
 
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