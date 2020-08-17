Хорошие дачи вокруг Бруморовщины: 10 соток - от 7 тысяч долларов, мини-дача - от 9, до Минска - 25 минут на машине

Хороший ровный участок с мини-домиком в СТ выставлен за 11,5 тысячи с торгом (тут и далее - суммы в эквиваленте, расчеты в валюте в РБ запрещены).

Есть 10 соток с мини-домиком дешевле , за 9,2 тысячи с торгом.

За участок с цоколем 10 на 13 метров хотят 8 тысяч.

Просто квадратный участок в 10 соток, огороженный забором, выставлен за 7,2 тысячи.