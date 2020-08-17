Лукашенко прилетел на МЗКТ и вышел к рабочим. Его встретили криками «Уходи!»

Источник материала: Tut.by

Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, ждали обещанного общения с президентом. Александр Лукашенко прилетел на предприятие на вертолете, пообщался с рабочими в цехах и вышел к людям на улице. Его встретили криками «Уходи!».

Общение с людьми на улице

— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?

— Да!

— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Общение в цехах

Во время общения с рабочими в цехах Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, передает пресс-служба президента.

Ему доложили, что в целом заводы работают.

— Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, — сказал Лукашенко.

Напомним, 15 августа на совещании Александр Лукашенко заявил , что в понедельник посетит МЗКТ: «На эти вопросы они услышат мой ответ».