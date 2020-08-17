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Банк развития открыл сбор средств для пострадавших во время акций протеста
17.08.2020 16:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Банк развития открыл сбор средств для пострадавших во время
© Sputnik / Виктор Толочко
"Руководство Банка развития и профорганизации обратились к работникам банка и предприятий холдинга Банка развития принять участие в сборе средств гражданам Беларуси, пострадавшим в ходе последних трагических событий", - говорится в сообщении.
Поучаствовать в сборе могут работники банка и предприятий холдинга Банка развития, в который также входят его дочерние предприятия: лизинговая компания ОАО "Промагролизинг" и УП "БР-Консалт". Собранные средства планируется перечислить на лечение пострадавших и закупку необходимых лекарств, а также на их реабилитацию.
Напомним,
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Собранные средства планируется перечислить на лечение пострадавших и закупку лекарств, а также на их реабилитацию.
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