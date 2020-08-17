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Банк развития открыл сбор средств для пострадавших во время акций протеста

17.08.2020 16:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Банк развития открыл сбор средств для пострадавших во время несанкционированных акций протеста в Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Руководство Банка развития и профорганизации обратились к работникам банка и предприятий холдинга Банка развития принять участие в сборе средств гражданам Беларуси, пострадавшим в ходе последних трагических событий", - говорится в сообщении.

Поучаствовать в сборе могут работники банка и предприятий холдинга Банка развития, в который также входят его дочерние предприятия: лизинговая компания ОАО "Промагролизинг" и УП "БР-Консалт". Собранные средства планируется перечислить на лечение пострадавших и закупку необходимых лекарств, а также на их реабилитацию.

Напомним, выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около 7000 протестующих, в больницах оказались несколько сотен человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один протестующий погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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Собранные средства планируется перечислить на лечение пострадавших и закупку лекарств, а также на их реабилитацию.
 
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