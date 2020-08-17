Банк развития открыл сбор средств для пострадавших во время акций протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Банк развития открыл сбор средств для пострадавших во время несанкционированных акций протеста в Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

"Руководство Банка развития и профорганизации обратились к работникам банка и предприятий холдинга Банка развития принять участие в сборе средств гражданам Беларуси, пострадавшим в ходе последних трагических событий", - говорится в сообщении.

Поучаствовать в сборе могут работники банка и предприятий холдинга Банка развития, в который также входят его дочерние предприятия: лизинговая компания ОАО "Промагролизинг" и УП "БР-Консалт". Собранные средства планируется перечислить на лечение пострадавших и закупку необходимых лекарств, а также на их реабилитацию.

Напомним, выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около 7000 протестующих, в больницах оказались несколько сотен человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один протестующий погиб.