"Белнефтехим": предприятия концерна работают в штатном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Все предприятия концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

В понедельник на ряде крупных предприятий промышленности начались забастовки – рабочие выражают солидарность с теми, кто выходит на мирные акции протеста и кто пострадал во время жестких задержаний, а также несогласие с результатами президентских выборов.

"Все предприятия концерна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник появились сообщения, что на ряде предприятий "Белнефтехима" проходят "акции солидарности", но пока без забастовок.

Так, сотрудники ОАО "Гродно Азот" вышли на митинг, о намерении объявить забастовку они сообщали еще на прошлой неделе , Работники "Гродно Азот" также сообщили, что вышли на митинг. Они предлагали начать забастовку еще в конце прошлой недели.

Сегодня СМИ также сообщили о митинге сотрудников новополоцкого "Нафтана" - одного из важнейших предприятий Беларуси.

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