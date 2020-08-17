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"Белнефтехим": предприятия концерна работают в штатном режиме
17.08.2020 17:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Все предприятия концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник на ряде крупных предприятий промышленности начались забастовки – рабочие выражают солидарность с теми, кто выходит на мирные акции протеста и кто пострадал во время жестких задержаний, а также несогласие с результатами президентских выборов.
"Все предприятия концерна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.
В понедельник появились сообщения, что на ряде предприятий "Белнефтехима" проходят "акции солидарности", но пока без забастовок.
Так, сотрудники ОАО "Гродно Азот" вышли на митинг, о намерении объявить забастовку они сообщали еще на
Сегодня СМИ также сообщили о митинге сотрудников новополоцкого "Нафтана" - одного из важнейших предприятий Беларуси.
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В понедельник появились сообщения, что на ряде предприятий "Белнефтехима" проходят "акции солидарности", но пока без забастовок.
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