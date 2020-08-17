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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более миллиона 800 тысяч тонн зерна на счету хлеборобов центрального региона Более миллиона 800 тысяч тонн зерна на счету хлеборобов центрального региона, который удерживается в лидерах по стране по намолотам. Хозяйства Несвижского,...

Более миллиона 800 тысяч тонн зерна на счету хлеборобов центрального региона, который удерживается в лидерах по стране по намолотам. Хозяйства Несвижского, Клецкого и Столбцовского уборку завершили. В общей сложности осталось убрать зерно менее чем с 8 % полей.И самый большой каравай на сегодня - в Слуцком районе. Там намолочено свыше 146 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Копыльского района. Здесь аграрии убрали более 145 тысяч тонн. Далее идет Несвижский район - намолочено свыше 140 тысяч тонн.Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров Дзержинский район. Там зерновые дают по 55 центнеров с гектара. В общем же средняя урожайность по области - 40 центнеров.