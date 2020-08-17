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Более миллиона 800 тысяч тонн зерна на счету хлеборобов центрального региона

17.08.2020 16:12 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Более миллиона 800 тысяч тонн зерна на счету хлеборобов центрального региона, который удерживается в лидерах по стране по намолотам. Хозяйства Несвижского, Клецкого и Столбцовского уборку завершили. В общей сложности осталось убрать  зерно менее чем с 8 % полей.

И самый большой каравай на сегодня - в Слуцком районе. Там намолочено  свыше 146 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Копыльского района. Здесь аграрии убрали более 145 тысяч тонн. Далее идет Несвижский район -  намолочено свыше 140 тысяч тонн.

Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров  Дзержинский район. Там зерновые  дают по 55 центнеров с гектара. В общем же средняя урожайность по области - 40 центнеров.

 
 
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Более миллиона 800 тысяч тонн зерна на счету хлеборобов центрального региона, который удерживается в лидерах по стране по намолотам. Хозяйства Несвижского,...
 
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