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Украина вызывает своего посла в Беларуси для консультаций
17.08.2020 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина вызывает своего посла в Беларуси для консультаций, заявил 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба,
— Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал «задержанных вагнеровцев» в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси, — заявил министр.
По его словам, новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности «вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси».
— Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях, заявил Кулеба.
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— Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска. Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси, — заявил министр.
Он также напомнил, что МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Беларусь. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления людей.
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Украина вызывает своего посла в Беларуси для консультаций, заявил 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.
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