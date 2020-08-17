Источник материала: Tut.by

Украина вызывает своего посла в Беларуси для консультаций, заявил 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал «задержанных вагнеровцев» в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси, — заявил министр.

По его словам, новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности «вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси».

— Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях, заявил Кулеба.

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— Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска. Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси, — заявил министр.

Он также напомнил, что МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Беларусь. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления людей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций «в связи с резким обострением ситуации в Беларуси».