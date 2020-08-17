На БМЗ запустили печи, остановленные во время акции протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Белорусский металлургический завод восстановил работу после акции протеста, сообщили Sputnik в понедельник в заводоуправлении.

Ранее сообщалось, что сегодня работа печей временно была остановлена – их перевели в режим подогрева, соответственно сталь не выпускалась.

"Печи восстановили работу, завод работает в штатном режиме", - рассказали на предприятии.

Там отметили, что вывод печей на рабочую мощность начался примерно час назад.

Напомним, в понедельник работники ряда крупных белорусских предприятий вышли на забастовки. Среди них - МЗКТ, где сегодня побывал президент Беларуси Александр Лукашенко, МТЗ, МАЗ, "Беларуськалий, "Гродно Азот" и другие. Таким образом бастующие выражают солидарность с мирными протестующими и теми, кто был задержан в ходе акций протеста.