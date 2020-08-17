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На БМЗ запустили печи, остановленные во время акции протеста

17.08.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Белорусский металлургический завод восстановил работу после акции протеста, сообщили Sputnik в понедельник в заводоуправлении.

Ранее сообщалось, что сегодня работа печей временно была остановлена – их перевели в режим подогрева, соответственно сталь не выпускалась.

Sputnik
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"Печи восстановили работу, завод работает в штатном режиме", - рассказали на предприятии.

Там отметили, что вывод печей на рабочую мощность начался примерно час назад.

Напомним, в понедельник работники ряда крупных белорусских предприятий вышли на забастовки. Среди них - МЗКТ, где сегодня побывал президент Беларуси Александр Лукашенко, МТЗ, МАЗ, "Беларуськалий, "Гродно Азот" и другие. Таким образом бастующие выражают солидарность с мирными протестующими и теми, кто был задержан в ходе акций протеста.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Печи во время забастовки заводчан, были переведены в режим подогрева, сталь в это время они не выпускали.
 
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