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На БМЗ запустили печи, остановленные во время акции протеста
17.08.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Белорусский металлургический завод восстановил работу после акции протеста, сообщили Sputnik в понедельник в заводоуправлении.
Ранее сообщалось, что сегодня работа печей временно была остановлена – их перевели в режим подогрева, соответственно сталь не выпускалась.
"Печи восстановили работу, завод работает в штатном режиме", - рассказали на предприятии.
Там отметили, что вывод печей на рабочую мощность начался примерно час назад.
Напомним, в понедельник работники ряда крупных белорусских предприятий вышли на забастовки. Среди них - МЗКТ, где сегодня
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Печи во время забастовки заводчан, были переведены в режим подогрева, сталь в это время они не выпускали.
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