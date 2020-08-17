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В ЦИК ответили на вопросы про копии протоколов участковых комиссий и назначение повторного подсчета голосов

17.08.2020 19:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ЦИК опубликовали ответ на многочисленные обращения (более десяти) с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования, а также назначить из-за этого повторный подсчет голосов либо признать выборы недействительными по участку для голосования.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ЦИК заявили, что копия протокола участковой комиссии о результатах голосования после его подписания вывешивается для всеобщего ознакомления в установленном комиссией месте. ЦИК рекомендует для этого использовать доску объявлений или информационный стенд в здании, где проходило голосование.

«Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке», — говорится в ответе.

Там также описали процедуру подсчета голосов: «Протокол участковой комиссии о результатах голосования представляется в районную, городскую, районную в городе комиссию по выборам президента. Эти территориальные комиссии на основании протоколов участковых комиссий устанавливают результаты голосования соответственно по району, городу, району в городе и составляют об этом протоколы, на основе которых областные, Минская городская комиссии подводят результаты голосования по области, городу Минску. Центральная комиссия располагает только протоколами областных, Минской городской комиссий по выборам».

В ЦИК заявили, что полномочия участковых комиссий прекращены после завершения выборов на участке для голосования, то есть 9 августа. Полномочия районных, городских, районных в городе комиссий по выборам прекращаются после официального опубликования итогов.

ЦИК может назначить повторный подсчет голосов избирателей по участку при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов. Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано, сказано в ответе комиссии.

Ответили в ЦИК и на вопрос по поводу признания выборов по участку для голосования недействительными. Такое возможно только если допущенные в ходе выборов или при подсчете голосов нарушения повлияли на итоги выборов в целом по республике.

«В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер. При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется», сказано в ответе ЦИК.

 
Теги: Минск
 
 
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В ЦИК опубликовали ответ на многочисленные обращения (более десяти) с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола...
 
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