ГосТВ: во время визита Лукашенко на МЗКТ готовилась провокация

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко знал, что против него готовится провокация во время визита на МЗКТ. Однако он отказался переносить свой визит. Об этом заявили на телеканале «Беларусь 1» .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Президента предупреждали, что готовится провокация, предлагали отложить визит на предприятие, но Александр Лукашенко не изменил решение. Как и ожидалось, все началось с криков, как по методичке «Уходи!», — заявил диктор.

В сюжете на телеканале ОНТ прозвучали записи якобы телефонных разговоров людей, которые готовили эти провокации. Как было показано, их включили во время встречи Лукашенко с заводчанами.

— Такая тема…

— Да БТ-шники уроды! Клепают, блин, ерунду…

-- Уже скоро перестанут клепать.

— Надеюсь.

— Завтра на МТЗ, ой, на МЗКТ посмотри, че будет.

— Надо его поливать сразу, выходить и заряжать «Пошел вон» и все.

Дальше в разговоре идет речь о том, что главное, чтобы поддержали остальные и что «всех не уволят».

Там сообщили, что провокаторов было трое, они задержаны.

Как стало известно Sputnik , с ними провели профилактическую беседу.

— Трех доставленных в милицию с МЗКТ, отпустили после профилактической беседы и установления их личностей, — рассказала официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Напомним, работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, встретили Лукашенко криками «Уходи!» .