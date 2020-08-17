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ГосТВ: во время визита Лукашенко на МЗКТ готовилась провокация
17.08.2020 21:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко знал, что против него готовится провокация во время визита на МЗКТ. Однако он отказался переносить свой визит. Об этом заявили
— Президента предупреждали, что готовится провокация, предлагали отложить визит на предприятие, но Александр Лукашенко не изменил решение. Как и ожидалось, все началось с криков, как по методичке «Уходи!», — заявил диктор.
В сюжете на телеканале ОНТ прозвучали записи якобы телефонных разговоров людей, которые готовили эти провокации. Как было показано, их включили во время встречи Лукашенко с заводчанами.
— Такая тема…
— Да БТ-шники уроды! Клепают, блин, ерунду…
-- Уже скоро перестанут клепать.
— Надеюсь.
— Завтра на МТЗ, ой, на МЗКТ посмотри, че будет.
— Надо его поливать сразу, выходить и заряжать «Пошел вон» и все.
Дальше в разговоре идет речь о том, что главное, чтобы поддержали остальные и что «всех не уволят».
Там сообщили, что провокаторов было трое, они задержаны.
Как стало известно
— Трех доставленных в милицию с МЗКТ, отпустили после профилактической беседы и установления их личностей, — рассказала официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
Напомним, работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия,
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- Президента предупреждали, что готовится провокация, предлагали отложить визит на предприятие, но Александр Лукашенко не изменил решение. Как и ожидалось, все...
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