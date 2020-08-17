«Выйдет Сережа и никаких повторных выборов не будет». Лукашенко рассказал, зачем Тихановская идет во власть

Источник материала: Tut.by

Оппозиция отказалась от пересчета голосов. Тихановская обманет и не назначит новые выборы. Об этом рассказал Александр Лукашенко во время визита на МЗКТ. Сюжет был показан в вечернем выпуске новостей на ОНТ.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Вечером им предложили пересчитать. А мне передают люди: «А уже это неактуально считать». А что надо? — «Новые выборы?», — рассказал Лукашенко в беседе с работником предприятия по имени Андрей.

Рабочий рассказал Лукашенко, что голосовал за Тихановскую, «потому что она четко сказала — мы хотим перемен». Он также заявил Лукашенко, что «народ уже устал» и предложил «по-цивильному» провести выборы.

Лукашенко стал оперировать цифрами, что на досрочное голосование пришло 42%, хотя альтернативные кандидаты призывали на них не ходить.

— Пришли на досрочные выборы в подавляющем большинстве сторонники президента, — сделал вывод Лукашенко. Он стал говорить, что выборы «не способствуют нормальной обстановке», а в стране сейчас и так «море проблем».

Про «Сережу» и «Витьку Бабарико»

Рабочие напомнили Лукашенко, что по официальным данным, его не поддержали около 700 тысяч человек: «Это большая сила, сними надо разговаривать».

Лукашенко согласился, но тут же заговорил о Тихановской и то, что ради нее готовы бросить первого президента. На замечание рабочего, что президенты должны меняться, как и рабочие — смену отработал и ушел, Лукашенко ответил:

— Если президент будет у вас посменно работать, труба вам.

Он стал говорить, что со странной сотворили неизвестно что и опять вспомнил Тихановскую

— Чэсныя и нячэсныя выбары… «Потом я приду проведу чэсныя», — процитировал Лукашенко. — Победила. Что будет следующим ее шагом? Вот подумайте. Они же сказали — выпустить политзаключенных. Почему? Там же Сережа сидит (Сергей Тихановский). Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы — идиоты, этого не понимаем?

Лукашенко заявил, что знает все эти технологии.

— И даже Витьку Бабарико никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать.

Показали и отрывок из разговора Лукашенко с женщиной. Ей он пообещал «убрать патрулирование вот этих в черных рубашках», но попросил потом на него не обижаться.

— Шахрай, убрать всех военнослужащих из Уручья, — распорядился он.