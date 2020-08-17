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Сухая и тёплая погода на руку белорусским аграриям. Вес каравая уже 7-миллионнов тонн

17.08.2020 22:26 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сухая и теплая погода сейчас на руку белорусским аграриям. Когда каждый день и каждые рабочие руки на счету. Кстати, вес каравая уже 7 млн тонн. Осталось пройти 14 % площадей. Массовую уборку завершили Брестский и Гомельский регионы. На их счету 1 325 000 тонн зерна и 870 000 тонн соответственно. В лидерах по намолоту Минская область. Здесь собрано 1 805 000 тонн хлеба. Средняя урожайность по стране - 37,5 центнеров с гектара.
От погоды сейчас зависит и результат у льноводов. Белорусскому шелку необходимы влага, солнце и тепло. О тех, кто трудится в полях и обеспечивает нас хлебом, наш следующий репортаж. 

Рассказывает Ольга Масловская.

Утро Юлии и Петра Карклинь начинается рано. Страда. Оба работают в местном хозяйстве. В агрогородке Горяны обосновались 11 лет назад. Въехали в новый дом. Рабочие руки здесь в цене, поэтому жилищный вопрос благодаря сельхозпредприятию перед аграриями не строит. 
Младшие дети еще спят. В поле с отцом собирается старший Максим. Они - семейный экипаж. Максим в колледже осваивает профессию механизатора, а на уборочной – уже третий сезон подряд – работает помощником комбайнера. В поле с утра и до позднего вечера. Хочет купить новый автомобиль, поэтому развлечения пока поставлены на паузу. 

Урожай на полях достойный. Низкобалльные почвы и те дают больше 50 центнеров с гектара

Сухая и тёплая погода на руку белорусским аграриям. Вес каравая уже 7-миллионнов тонн

Важна технология. Именно поэтому сейчас комбайнеры и не спешат в поле. Девять утра – с колосьев еще не сошла утренняя роса. Высокая влажность зерна - лишние затраты на сушке. Нужно выждать час-полтора. А пока солнце сделает свое дело, можно и с мячом размяться. Оказывается, они команда не только на хлебном поле, но и на поле футбольном. Правда, пока местный чемпионат приостановлен – до конца жатвы. 
Под уборку в «Горянах Агро» - полторы тысячи гектаров. Осталось меньше 30 %. Приступают к севу озимого рапса. Урожай этого года уже в закромах.
 

На жатве-2020 есть свои лидеры. Про них - целая полоса в свежей районке

Читать о себе времени нет – лишь фото рассмотрят и снова в кабину комбайна и за руль самосвала. За день на отвозке зерна водители накручивают по несколько сотен километров. 
На сушилке машины встречает шумная компания. Это старшеклассники местной школы. Говорят: работа хоть и пыльная, но не сложная. Почему бы не провести каникулы с пользой? Рабочий день у школьников строго нормированный, а вот заготовители работают круглые сутки. 

Полоцкий комбинат хлебопродуктов - это сюда текут золотые реки из многих районов Витебской области

Хлеб принимают и днем, и ночью. В сутки в закрома загружают 3 000 тонн зерна. Если жатва подходит к концу, то на льняном поле работа в разгаре. На севере страны лен вытереблен на 80 % площадей. Сейчас очень ответственный момент – культура должна вылежаться - под росами и солнцем. 
С сортами дубровенские льноводы экспериментируют. Ранние быстрее созревают, но урожайность далека от рекордной. Другое дело сорта поздние. Но и здесь нюанс: на вылежку такому льну наступающая осень оставляет совсем немного времени. 
Сухая и тёплая погода на руку белорусским аграриям. Вес каравая уже 7-миллионнов тонн

С помощью специальных машин лен оборачивают - это улучшает процесс вылежки. По полю они колесят со скоростью 5 километров в час. Одновременно очесывают льняное семя. Оно созревает на 10 дней позже стебля и до кондиции доходит в процессе вылежки. Семена пригодятся будущей весной. Подготовились на Дубровенском льнозаводе и к приему льнотресты - за год построили новое хранилище. 
На предприятии уже получили первое в этом году льноволокно. Качеством довольны. Далеко не загадывают, но порадовать текстильщиков сырьем постараются. И хорошо заработать, ведь качественный лен – твердая валюта


 
 
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Сухая и теплая погода сейчас на руку белорусским аграриям. Когда каждый день и каждые рабочие руки на счету. Кстати, вес каравая уже 7 млн тонн. Осталось пройти 14 %...
 
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