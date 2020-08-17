Председатель ОБСЕ попросил белорусские власти организовать для него визит

Источник материала: Tut.by

Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама (Албания) направил письмо белорусским властям с просьбой организовать визит для него и будущего (с 2021 года) председателя организации, министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Цель — встречи с представителями правительства и оппозиции.



Фото: osce.org

«Мы повторяем свою озабоченность итогами президентских выборов 9 августа, за которыми не могло наблюдать БДИПЧ ОБСЕ, непропорциональным применением силы против мирных демонстрантов, массовыми задержаниями и сообщениями о пытках со стороны силовиков», — отметил Рама.

Он подчеркнул, что открытый и конструктивный диалог необходим для того, чтобы Беларусь могла двигаться дальше, и ОБСЕ готова оказать этому содействие.