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Лукашенко заявил, что в воскресенье ему звонила Меркель. В правительстве Германии это опровергают
18.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время общения с рабочими МЗКТ Александр Лукашенко заявил, что ему звонила Ангела Меркель. Однако правительство Германии эту информацию опровергло.
— Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». Эти — Науседа, там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока, — заявил Лукашенко (цитата по
Агентству Reuters, впрочем, в правительстве Германии это заявление
— Такого разговора между Меркель и Лукашенко не было после выборов, — сказал агентству Reuters пресс-секретарь немецкого правительства.
Сегодня в Европарламенте, напомним,
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Агентству Reuters, впрочем, в правительстве Германии это заявление опровергли. Там заявили, что канцлер Ангела Меркель после президентских выборов не разговаривала...
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