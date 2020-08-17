Лукашенко заявил, что в воскресенье ему звонила Меркель. В правительстве Германии это опровергают

Источник материала: Tut.by

Во время общения с рабочими МЗКТ Александр Лукашенко заявил, что ему звонила Ангела Меркель. Однако правительство Германии эту информацию опровергло.



Фото: Reuters

— Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». Эти — Науседа, там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока, — заявил Лукашенко (цитата по «Беларусь 1» ).

Агентству Reuters, впрочем, в правительстве Германии это заявление опровергли . Там заявили, что канцлер Ангела Меркель после президентских выборов не разговаривала по телефону с Александром Лукашенко.

— Такого разговора между Меркель и Лукашенко не было после выборов, — сказал агентству Reuters пресс-секретарь немецкого правительства.

Сегодня в Европарламенте, напомним, заявили , что не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси и объявили его персоной нон грата в Евросоюзе.