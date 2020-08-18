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В июле оживился вторичный рынок жилья, снижение цен на квартиры замедлилось

18.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Спрос на квартиры в Минске продолжил восстанавливаться после сильнейшего обвала во второй половине весны. Количество сделок купли-продажи квартир выросло по сравнению с июнем на 18% и впервые за 4 месяца превысило отметку в 1000 сделок.

За 7 месяцев 2020 года на «вторичке» приобрели на 600 квартир меньше, чем в 2019 году и на 1600 меньше, чем в 2018-ом.

На фоне июльской активизации покупателей резко сократилось предложение квартир (-10%). Тем не менее, выставленных на продажу квартир по-прежнему много — превышение над прошлогодним уровнем составляет порядка 20%.

В июле оживился вторичный рынок жилья, снижение цен на квартиры замедлилось

В июле начала приходить в норму структура спроса. Если в прошлые месяцы мы наблюдали аномально высокую долю сделок с 1-комнатными квартирами, то сейчас она вернулась к своим обычным значениям.

12% проданных квартир располагались в новых домах, которым не более 1 года с момента сдачи в эксплуатацию. Из них около половины – это новый дом в Лошице по улице Янки Лучины.

Чаще обычного совершались сделки в Заводском и Ленинском районах Минска. Наиболее заметное сокращение доли по сравнению с прошлым месяцем отмечено у Московского района.

Повышенным спросом пользовались квартиры в типовых домах советской эпохи. Современное жильё продавалось хуже обычного.

Темпы снижения цен в июле ощутимо замедлились. Средняя цена проданных в Минске квартир снизилась на 0,2% и составила 1321 $/м2

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1401 $/м2 (-1,3% за месяц) — $ 51 500;

· 2-комнатные квартиры: 1287 $/м(+2,3%) — $ 62 500;

· 3-комнатные квартиры: 1204 $/м2 (-1,1%) — $ 77 000;

· 4-комнатные квартиры: 1175 $/м2 (-1,4%) — $ 97 000.


В июле оживился вторичный рынок жилья, снижение цен на квартиры замедлилось

Цены в объявлениях о продаже квартир в июле также показали небольшое снижение. Среди различных типов жилья сильнее всего подешевели сталинки (-1,2%), квартиры в современных домах, напротив, выросли в цене.

В июле оживился вторичный рынок жилья, снижение цен на квартиры замедлилось

Из 10 микрорайонов Минска с самой дорогой недвижимостью цены снизились в семи. Наиболее заметная корректировка наблюдалась в районе улиц Ваньковича-Жасминовая, где средний уровень цен на квартиры снизился на 3.5%.


В июле оживился вторичный рынок жилья, снижение цен на квартиры замедлилось

Из-за курсовых колебаний долларовые цены на квартиры в соседних столицах заметно изменились. В Варшаве, Вильнюсе и Риге цены поднялись на 4.8-6.1%, в Москве, напротив, зафиксировано снижение на 2.8%. В Киеве, как и в Минске, цены предложения квартир опустились на 0.4%.

В июле оживился вторичный рынок жилья, снижение цен на квартиры замедлилось

 
Теги: Минск
 
 
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На фоне возросшей покупательской активности практически остановилось снижение цен.
 
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