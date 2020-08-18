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В июле оживился вторичный рынок жилья, снижение цен на квартиры замедлилось
18.08.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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На фоне июльской активизации покупателей резко сократилось предложение квартир (-10%). Тем не менее, выставленных на продажу квартир по-прежнему много — превышение над прошлогодним уровнем составляет порядка 20%.
В июле начала приходить в норму структура спроса. Если в прошлые месяцы мы наблюдали аномально высокую долю сделок с 1-комнатными квартирами, то сейчас она вернулась к своим обычным значениям.
12% проданных квартир располагались в новых домах, которым не более 1 года с момента сдачи в эксплуатацию. Из них около половины – это новый дом в Лошице по улице Янки Лучины.
Чаще обычного совершались сделки в Заводском и Ленинском районах Минска. Наиболее заметное сокращение доли по сравнению с прошлым месяцем отмечено у Московского района.
Повышенным спросом пользовались квартиры в типовых домах советской эпохи. Современное жильё продавалось хуже обычного.
Темпы снижения цен в июле ощутимо замедлились. Средняя цена проданных в Минске квартир снизилась на 0,2% и составила 1321 $/м2.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1401 $/м2 (-1,3% за месяц) — $ 51 500;
· 2-комнатные квартиры: 1287 $/м2 (+2,3%) — $ 62 500;
· 3-комнатные квартиры: 1204 $/м2 (-1,1%) — $ 77 000;
· 4-комнатные квартиры: 1175 $/м2 (-1,4%) — $ 97 000.
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На фоне возросшей покупательской активности практически остановилось снижение цен.
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