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Посол Беларуси в Словакии, поддержавший мирных протестантов: Я подал заявление об отставке

18.08.2020 08:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня подал заявление об отставке. За несколько дней до этого он записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.


Фото с сайта slovakia.mfa.gov.by

— Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки, — рассказал TUT.BY Игорь Лещеня.

В МИД пояснили, что решение об отставке Чрезвычайного и полномочного посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства. «Самоотвод» дипломатов тоже рассматривает президент — должен быть подписан указ. Пока указа об отставке Игоря Лещени не было.

Напомним, 16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. «Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

В МИД Игорь Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 года был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

 
 
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Несколько дней назад Игорь Лещеня сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.
 
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